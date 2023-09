Тревожна тенденция: Увеличават се случаите на рак в света при хора под 50

В рамките на три десетилетия - от 1990 до 2019 г. - се наблюдава тревожно увеличение с близо 80% на диагностицираните случаи на рак сред хората на възраст под 50 години. По-голямата част от регистрираните през 2019 г. случаи са свързани с рак на гърдата, както бе съобщено в списание BMJ Oncology.

According to a new study published this week in BMJ Oncology, cancer rates worldwide have risen dramatically in people under the age of 50. https://t.co/dEPtwrghik — CBS News (@CBSNews) September 7, 2023

Според изследователите най-бързо нарастване в рамките на последните три десетилетия е регистрирано при броя на случаите на рак на трахеята и рак на простатата, докато броят на регистрираните случаи на рак на черния дроб при лица под 50-годишна възраст е намалял с малко под 3%.

За своя анализ екипът, ръководен от Сюе Ли от Медицинския факултет на Джъдзянския университет в Китай, използва изданието от 2019 г. на поредицата изследвания "Глобална тежест на заболяванията". То съдържа данни, събрани между 1990 г. и 2019 г., за 29 вида рак в 204 държави, като се фокусира върху лица на възраст от 14 до 49 години. Според доклада през 2019 г. сред тях са били диагностицирани общо 3,26 милиона нови случая на рак - увеличение със 79% в сравнение с 1990 г.

Подобрено ранно откриване

Авторите на проучването предполагат, че наблюдаваното от тях увеличение може да е свързано с подобреното ранно откриване в индустриализираните страни.

Преди всичко обаче, освен генетичните фактори, роля са изиграли нездравословното хранене, консумацията на алкохол и тютюн, липсата на физически упражнения, затлъстяването и високата кръвна захар.

Въз основа на своя анализ лекарите прогнозират, че до 2030 г. броят на новите случаи на рак и свързаните с тях смъртни случаи сред хората под 50-годишна възраст ще се увеличи в световен мащаб с още 31% (диагнози) и 20% (смъртни случаи), като най-застрашени ще бъдат хората над 40 години. Само прегледът на развитието между 1990 и 2019 г. показва, че в изследваната възрастова група са засегнати предимно хората на възраст от 40 до 49 години.

The number of people under 50 diagnosed with cancer has surged worldwide in the last three decades but it is not fully clear why, a study said on Wednesday.https://t.co/ghKpbkpLGj — AFP News Agency (@AFP) September 6, 2023

В съпътстващ коментар изследователите Ашли Хамилтън и Хелън Колман от Кралския университет в Белфаст предлагат въвеждането на целенасочени мерки за ранно откриване на заболяването за тази възрастова група.

За Хамилтън и Коулман резултатите от проучването поставят под въпрос възприемането на раковите заболявания, диагностицирани в по-младите възрастови групи: "Важно е да се образоват както обществеността, така и здравните специалисти относно възможността за поява на някои видове рак при по-млади хора, за да се даде възможност за по-ранно диагностициране, което от своя страна подобрява резултатите."

Те пишат, че спешно са необходими мерки за превенция и ранно откриване, както и определяне на оптимални стратегии за лечение: По-младите пациенти имат различни нужди от грижи и подкрепа.

Смъртни случаи под 50 години

Като цяло през 2019 г. повече от 1 милион души на възраст под 50 години са починали от рак, което представлява увеличение с почти 28% в сравнение с 1990 г. Най-много са смъртните случаи от рак на гърдата, трахеята, белия дроб, дебелото черво и стомаха, като най-много са се увеличили смъртните случаи от рак на бъбреците и яйчниците.

От географска гледна точка най-високите нива на заболеваемост от рак се наблюдават в Северна Америка, Австрало-Азия и Западна Европа, но в страните с ниски и средни доходи също се наблюдава увеличение на броя на случаите, особено сред жените.

Поради различното качество на данните от раковите регистри в различните страни е възможно да има и недостатъчно регистриране или диагностициране на случаите на рак, посочват авторите.

In an unsettling grim statistics, the number of new cancer diagnoses among people under 50 years old has surged by a staggering 79% in just three decades. This global health crisis has seen early-onset cancer cases surge from 1.82 million in 1990 to a worrying 3.26 million in… pic.twitter.com/ioorWpHzzl — The Tatva (@thetatvaindia) September 10, 2023

Констатациите също така не са еднакво приложими за всички страни по света, а Фолкер Арндт от Германския център за изследване на рака (DKFZ), който не е участвал в изследването, казва: "През последните 20 години в Германия не се наблюдава увеличение на броя на новите случаи на рак при хората под 50-годишна възраст."

"Въпреки това дори в страна, в която като цяло броят на заболелите не се увеличава, се наблюдава нарастване на броя на някои видове рак - включително на кожата, гърдата, простатата и щитовидната жлеза - във възрастовата група между 15 и 49 години", казва Арндт, като посочва, че се е увеличила диагностиката.