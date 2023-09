Пет заболявания, които наследяваме от родителите си

Н яма съмнение, че генетиката е отговорна за наследяването на редица характеристики от нашите родители, като цвят на очите, форма на нос или коса. Някои гени обаче са отговорни и за унаследяването на някои разстройства и заболявания.

Разбира се, това не е задължително да е правило и генетичната предразположеност към заболяване не означава, че със сигурност ще го получите.

„Вашата среда, семейна история, начин на живот и дори чистата случайност също играят роля“, казва Мери Фрейвогел, президент на Националното дружество на генетичните съветници в Лондон.

Ето някои заболявания и разстройства, които са по наследство и на които можете да повлияете с течение на времето:

1. Болести на сърцето

Всички знаем, че нездравословната храна, липсата на движение и тютюнопушенето могат да повлияят негативно на здравето на сърцето ни. Знаково проучване от 2016 г. на повече от 55 000 участници, публикувано в The New England Journal of Medicine, разкри колко критични са тези навици за хората с имали генетичен риск от сърдечни заболявания.

2. Рак на дебелото черво

Тестването за аденоматозни полипи може да ви помогне да разберете дали сте изложени на повишен риск от рак на дебелото черво. Такива полипи могат да се развият в дебелото черво през тийнейджърските години, но да станат злокачествени, когато наближите 40-годишна възраст. Според Американското онкологично дружество, най-малко един на всеки пет души, които получават болестта, са свързани с някой, който я е имал.

„Хората обикновено започват да се изследват за рак на дебелото черво на 50-годишна възраст, но ако в семейството има рак на дебелото черво или полипи, трябва да се изследвате по-рано“, допълват лекарите.

3. Целиакия

Според Фондацията за целиакия (заболяване на автоимунната система, което означава, че имунната система напада собствените клетки на тялото – бел. ред.), един на всеки 10 души с роднина от първа степен с болестта (което означава родител, дете или брат или сестра) са изложени на риск самите те да се разболеят, тъй като има гени, свързани с целиакия. За разлика от хората с непоносимост, които изпитват временни проблеми с храносмилането след консумация на глутен, пациентите с целиакия, които приемат пшеничен протеин, изпитват сериозни проблеми в тънките черва.

Източник: iStock Photos/Getty Images

4. Повишен холестерол

За съжаление много хора започват да мислят за висок холестерол едва когато техен близък получи инфаркт. Хората с генетично заболяване, наречено фамилна хиперхолестеролемия, имат повишени нива на "лош" холестерол от раждането си и са 20 пъти по-застрашени от ранно сърдечно заболяване, включително инфаркт и инсулт.

Повишеният холестерол е най-честата генетична причина за ранно сърдечно заболяване, но с ранно лечение рискът за индивида може да бъде намален с 80 процента, казва Даниел Рейдър, професор в Медицинския факултет в Пенсилвания, съобщава womenshealthmag.

Източник: iStock/Getty Images

5. Депресия

До ден днешен, в 21 век, учените продължават да изследват наследствените фактори на психичните състояния и разстройства. Това, че някой във вашето семейство има депресия, не означава, че и вие ще страдате от депресия, но е по-вероятно да я имате, ако тя присъства във вашето семейство.