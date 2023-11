Загадъчната зелена светлина озари небето над Австралия

Невероятни кадри са уловили зелена светлина, мигаща в небето в Западна Австралия. Мистериозният феномен зашемети австралийците, съобщи Daily Mail. Зелена светкавица, за която се смята, че е метеор внезапно освети нощното небе над Австралия в сряда.

Съобщава се, че има няколко теории за произхода на светлината, включително, че е НЛО.

Много хора заснеха явлението и споделиха необикновените кадри в социалните мрежи.

Един от клиповете показва как кола се движи по магистрала в Балдивис, жилищно предградие на 46 километра южно от Пърт. В този момент, сякаш от нищото, в горния десен ъгъл на видеото се появи ярка светлина. След секунда кадрите показват, че светлината се превръща в светеща зелена топка с дълга опашка, която се разпръсква из небето.

