Прозрачна мишка може би е ключът към откриването на лекарства срещу рак

Н ов метод за тестване на лекарствата за рак включва прозрачни мишки, като по този начин може да се засекат тумори, които преди са били твърде малки за откриване.

Професор Али Ертюрк от изследователския център Helmholtz в Мюнхен, през 2018 г. успял да направи мъртва мишка прозрачна.

Екипът му използвал химикали, за да получат специфични видове тъкани, така че да могат да бъдат сканирани в безпрецедентни детайли.

Лекарствата, които използваме много често се тестват първо върху мишки. Учените казват, че новият метод на сканиране може да направи революция в медицинските изследвания.

Cancer Research UK заяви, че новият метод има "огромен потенциал".

Изследователите казват, че методът разкрива много повече детайли от вече съществуващите техники за сканиране. В един от първите опити екипът открил ракови тумори още в началните етапи на формиране.

Професор Ертюрк казва, че това е изключително важно, защото трябва да бъде доказано, че лекарствата за рак елиминират туморите първо при мишките, преди да бъдат тествани върху хората.

"ЯМР и ПЕТ скенерите ще ви покажат само големите тумори. Това, което постигнахме с нашия метод е да можем да видим тумора в една клетка – нещо, което не беше възможно".

„Настоящите лекарства удължават живота на пациентите с до няколко години и след това ракът се връща. Това е така, защото процесът на лечение никога не е включвал елиминирането на тези малки тумори, защото никога досега не са били видими.“

Обикновено на лабораторните мишки се заразяват с рак и след това се сканират по познатите начини, за да се види как прогресира туморът. След това започват да ги лекуват с експерименталното лекарство и ги сканират отново, за да се види какви са резултатите от лечението.

Засега методът на сканиране на проф. Ертюрк може да се прилага само върху мъртви мишки, за да се види степента на прогрес на рака или потенциалното въздействие на лечението. Първо мишките били заразени с рак, след което били направени прозрачни и накрая ги сканирали с помощта на новия метод. За да бъде тествана ефективността на дадено лекарство ще бъдат нужни само няколко прозрачни мишки.

Д-р Рупал Мистри, мениджър на изследванията в Cancer Research UK, каза:

„Този вълнуващ и уникален сканиращ метод може изключително много да ни помогне в познанията ни за това как функционират телата ни и какво се обърква когато някой заболее от рак.“

