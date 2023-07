Изненадващи умения: Можем да определим пола на човек по миризмата на ръката му

В секи човек има характерна миризма, отличителен аромат. Сега учените са установили, че само с едно подушване на ръката на някого - и с помощта на модерна машина за анализ на протеини – може да се различи пола с адски добра точност.

При изследване на 60 души, състоящо се от 30 мъже и 30 жени, полът на дадения човек е бил определен правилно в 96% от случаите, като са използвани проби от миризми, взети от дланите на хората.

Екипът от изследователи, ръководен от биохимика Чантрел Фрейзър от Глобалния център за съдебна медицина и правосъдие към Международния университет във Флорида, анализирал пробите с миризми с помощта на масспектрометрия, като прилагал различни статистически методи, за да види кой от тях се справя със задачата да разпознава пола по миризмата.

Според него този подход за анализ на проби от миризми на ръце може да се използва за отхвърляне на пола на някого при съдебни разследвания, при които липсват други биологични проби.

