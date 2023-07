Пирамиди и тайни: Откриха древен град на маите в Мексико

Д ревен град на маите е открит от изследователи, дълбоко в резервата „Баламку“ в Кампече, Мексико.

Мястото, на което има „пирамидални структури“ с височина до 15 метра, първо било забелязано с помощта на въздушно лазерно сканиране и след това проучено от екип изследователи, ръководени от археолога Иван Спражич.

„Най-голямата изненада се оказа място, разположено на възвишение, заобиколено от обширни влажни зони. Големината му е монументална, като се простира на повече от 50 хектара. Открити са различни градежи, включително, колони и няколко пирамидални структури с височина над 15 метра“, каза Спражич в изявление на Националния институт по антропология и история (INAH).

