Откриха "гръбнака": Странностите на Марс не спират

Т рябва да признаем, че често, когато става въпрос за Марс, нашето въображение се развихря. От известното лице, което се оказа брулен от вятъра хълм, до приличащите на мечки кратери и всякаквите многобройните скали, забелязани от марсоходите, които приличат на патици, цветя и какво ли още не е забавно да виждаме всички тези познати неща, докато не стане малко зловещо. Последният докладван обект изненадващо прилича на гръбнак.

Както винаги в тези случаи, още сега ще подчертаем, че образуванието определено не е гръбнак. Засега не е известно да съществуват кости или скелети, вкаменени на Марс. Отговор за това какво представлява странният обект идва от д-р Натели Каброл. В „Туитър“ тя обяснява, че това са останки от вълни, които ерозирали в тази странна формация.

„За 20-те години, през които изучавам Марс, това е най-странната скала, която съм виждала. Нямам търпение да получим микроскопско изображение на този... ами както и да решите да го наречете“, написа д-р Каброл в „Туитър“. В работата си тя се е съсредоточила в изследване и проучване на древните езера на Марс, точно като това, което Curiosity на НАСА изследва.

NASA's Curiosity Mars rover captures Martian morning and afternoon in a new ‘postcard’, using its black-and-white navigation cameras to capture panoramas at two times of day. Occupay Mars @elonmusk pic.twitter.com/mUr9gETZP6

Тя забелязала странната формация в рендер на Gigapan, създаден от Невил Томпсън, който взел необработените изображения и ги свързал заедно в зашеметяващ, цветен колаж. В на снимките могат да се видят множество скали със странни форми и неравности, както и „раирани доказателства“ за древното отлагане на седименти и за последвалите въздействията на вятъра, който бавно ерозирал тези скали.

