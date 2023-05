Буйна река на Марс: Нови изображения разкриват тайните на червената планета

Н ови изображения, направени от марсохода „Пърсивиърънс“ на НАСА, може да сочат, че на Марс е имало буйна река, предаде агенция Синхуа.

Новите наблюдения на тези древни води на Червената планета могат да помогнат на учените да проследят признаците на древен микробен живот, който е възможно да е запазен в марсианските скали, обясниха от НАСА.

