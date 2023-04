Проучване: Засечена ли е екзопланета с океан?

Р ядка планета на около 245 светлинни години от нас може да се окаже ключът към разкриването на планетарна мистерия.

Екзопланета, наречена TOI-733b, с радиус два пъти по-малък от този на Земята, обикаля около звезда, малко по-малка от Слънцето, за период от 4,9 дни. Измерванията на плътността ѝ показват, че е възможно или да е загубила атмосферата си, или да е покрита с океан.



При такава орбитална близост, топлината от звездата вероятно би изпарила атмосферата на TOI-733b – което означава, че в сравнително кратък период тя може да се превърне в гола скала.



Това, според екип астрономи, ръководен от Искра Георгиева от Технологичния университет Чалмърс в Швеция, може да помогне на учените да направят любопитнo откритие в областта на екзопланетите: защо има толкова малко планети между 1,5 и 2 земни радиуса.



Наблюдава се бум на откриването на екзопланети, откакто през 90-те били открити първите. Към момента на писане са открити и потвърдени над 5300 екзопланети, заедно с още хиляди кандидати. Това дава възможност да се наблюдават модели и зависимости свързани с планетите.

We May Have Just Detected an Elusive Ocean World Orbiting a Sun-Like Star https://t.co/j1vk1x8Mrb

Някои от тези модели се дължат на начина, по който търсим екзопланети. Двата основни метода са чрез транзитна и радиална скорост.

Транзитът наблюдава слабите промени в звездната светлина, което показва момента, в който орбиталната екзопланета минава между нас и звездата. Измерванията на радиалната скорост търсят малките промени в дължината на вълната на звездната светлина.



И двата метода работят по-успешно при откриването на по-големи планети в близки орбити, така че те съставляват повечето екзопланети.



Но някои модели не могат да бъдат обяснени с помощта на технологиите. Такъв пример е долината на планетата с малък радиус. Открити са учудващо малко планети, които попадат между категориите за суперземните екзопланети, до 1,5 земни радиуса и мини-Нептуни, над 2 земни радиуса.

Излизат нови доказателства за свиващите се мини-Нептуни – планети от горната страна на долината на радиуса, които губят атмосферата си под пламтящата топлина на своите звезди, превръщайки се в по-малки и оголени ядра от долната страна на радиусната долина.



Не е напълно ясно обаче дали звездата води до тази загуба на маса, или това е вътрешен процес, задвижван от топлината, излизаща от ядрото на екзопланетата.



Екзопланетите в радиусната долина са ключът към разгадаването на мистерията. Ако учените успеят да открият достатъчен брой планети, които преминават през този процес, може да се направи анализ, чрез който да се опитат да разберат защо има такава разлика в размерите на екзопланетите.

TESS discovers a planet the size of Mars but with the makeup of Mercury. The boiling new world, which zips around its star at ultraclose range, is among the lightest exoplanets found to date. https://t.co/ZoeBvXjJhc pic.twitter.com/OdEfMZMCQs