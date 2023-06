Заради дразнещ шум: Портиер изключи фризер, унищожавайки десетилетия научна работа

Р аздразнен портиер, работещ в лаборатория, разярен от непрекъснато бипкане, натиснал превключвател, който премахнал шума, но също така изключил фризер за съхранение, унищожавайки десетилетия научна работа, според лабораторията на Политехническия институт Rensselaer в Троя.

Предполагаемата небрежност на портиера струва на лабораторията най-малко 1 милион долара. Университетът завел дело, срещу таксите на компанията за почистване и поддръжка.

„Поведението и небрежността на хората са причината за това да се случи“, каза Майкъл Гинсбърг, адвокат на RPI, пред Times Union в Олбъни. „За съжаление, са заличени 25 години изследвания.“

