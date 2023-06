Защо ако сте нощни птици има по-голям шанс да умрете рано

П овишената смъртност на хората, които обичат да прекарват време през малките часове на нощта може да се дължи на по-честото тютюнопушене и по-високата консумация на алкохол, казват учени провели голямо проучване сред хора във Финландия.

„И тук е важно да отбележим, че не става въпрос за самия хронотип [дали предпочитате сутрините или вечерите], който е опасен, а по-скоро за свързаните с този начин на живот навици", каза съавторът на изследването Яако Каприо, професор по генетична епидемиология в университета в Хелзинки във Финландия, пред Live Science.

В предишни проучвания учените открили повишени нива на смъртност сред хората, които стоят до късно в сравнение с тези, които предпочитат сутрините, но не са взимали предвид разликите в консумацията на алкохол и цигари при участниците. Този пропуск затруднил преценяването на това, кое увеличава риска от смъртност.

