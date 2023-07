Две планети с една орбита: Как е възможно това?

И зследователите използвали телескопи в Атакама, Чили, за да наблюдават системата PDS 70, разположена на 370 светлинни години в съзвездието Кентавър.

Вече знаем, че две подобни на Юпитер планети, известни като PDS 70b и PDS 70c, обикалят около звездата.

Но астрономите наскоро забелязали облак от отломки в орбиталния път на PDS 70b, който може да е образуван от градивните елементи на нова планета, която е в процес на активно формиране или е вече формирана.

Astronomers spotted a possible “sibling” planet that shares the orbit of another exoplanet in a system located 370 light-years away. https://t.co/7x1q6bgXi0

Учените смятат, че директният образ, който са получили може да е най-силното доказателство до момента, показващо, че две екзопланети могат да споделят една и съща орбита.

„Преди две десетилетия беше предсказано на теория, че двe планети с подобна маса може да споделят една и съща орбита около своята звезда - така наречените троянски или коорбитални планети. И сега за първи път открихме доказателства в полза на тази идея“, каза водещият автор на изследването Олга Балсабре-Руза, докторант по астрофизика в Мадридския център за астробиология.

Троянците са скалисти тела, които съществуват в същата орбита като планетите. Тези явления са често срещани в нашата слънчева система, включително такава двойка има и в орбитата на Земята, а повече от 12 000 троянски астероида съществуват в орбитата на Юпитер. Мисията „Луси“ на НАСА, стартирана през октомври 2021 г., е първата, която изследва тези невиждани досега астероиди отблизо.

Researchers recently pointed the Hubble Space Telescope at the far-flung planet PDS 70b, which is actively forming in a solar system 370 light-years from Earth, seen in this illustration, to watch how the giant planet grows. (1/5) pic.twitter.com/DIcUlS6bpn