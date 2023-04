Мистериозна светлина в небето над Киев, НАСА отрича да има общо

М истериозната ярката светкавица, която бе забелязана над Киев в сряда, вероятно е била метеорит, съобщи украинската космическа агенция, след като официални лица отрекоха това да е сателит или руска ракетна атака.

Светлина, озарила снощи небето над Киев, доведе до спекулации за падащ сателит и дори за извънземни, предаде Ройтерс, като се позова на социалните мрежи.

В четири кратки видеоклипа, публикувани в "Телеграм" от репортера и блогър Анатолий Шари, се вижда как небето изведнъж се озарява от ярка светлина. В един от клиповете се вижда горящ предмет, който изглежда се разбива, падайки на земята, отбелязва агенцията.

В отговор на видеоматериала в интернет се появиха отделни мемета за извънземни и неидентифицирани летящи обекти (НЛО), а градската военна администрация на Киев, позовавайки се на предварителна информация, заяви, че става въпрос за паднал сателит на НАСА.

Говорител на НАСА обаче отрече това да е бил неин сателит и каза, че най-вероятно е станало недоразумение, свързано с изказване на НАСА относно плановете й да свали "пенсиониран" сателит рано тази сутрин.

Украинските военновъздушни сили, отговарящи за свалянето на руски ракети и дронове, заявиха, че става въпрос за сателит или за метеорит.

"Молим да не използвате официални символи на военновъздушните сили, за да правите мемета, които да забавляват врага", призоваха от армията в съобщение. Минути преди това Андрий Ермак - началник на канцеларията на украинския президент - публикува в социалните мрежи емотикон на НЛО, отбелязва Ройтерс.

Nasa says flash over Kyiv was not its satellite https://t.co/GCGF2mNoeJ