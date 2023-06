Астрономите "чуват" небесния хор за първи път

А строномите за първи път успяха да "чуят" небесното бучене на мощни гравитационни вълни, създадени от сблъсъци между черни дупки, които отекват във Вселената.

Наблюденията им разкриват, че вълните - включително някои от тях, които бавно се вълнуват, докато преминават през нашата галактика Млечен път - се появяват с различни честоти и се колебаят в продължение на десетилетия.

Откритието може да помогне на учените да разберат по-добре космически явления като свръхмасивни черни дупки и колко често се сливат галактиките.

Гравитационните вълни, първоначално предсказани от Алберт Айнщайн през 1916 г., представляват пулсации в пространство-времето, които бяха открити за първи път през 2015 г.

Астрономите откриха вълните, като проследиха пулсарите или плътните остатъци от ядра, принадлежащи на масивни звезди след експлозията им в свръхнова, през Млечния път. Пулсарите са като звездни фарове, които бързо се въртят и освобождават снопове радиовълни, които сякаш "пулсират", когато се наблюдават през земни телескопи. Пулсарите могат да се въртят стотици пъти всяка секунда, а стабилната точност на импулсите ги прави толкова надеждни, колкото и космическите часовници.

Когато гравитационните вълни преминават между Земята и пулсар, времето на радиовълните на пулсара се нарушава. Айнщайн теоретизира, че гравитационните вълни разтягат и компресират пространството, докато се движат из Вселената, като влияят на начина, по който се разпространяват радиовълните. Това означава, че някои от импулсите достигат до Земята с частица от секундата по-рано или по-късно от очакваното.

Повече от 190 учени си поставят за цел да открият честотите на гравитационните вълни като част от сътрудничеството в рамките на Северноамериканската нано-херцова обсерватория за гравитационни вълни, известна още като NANOGrav.

Те проследяват радиовълните от повече от 60 пулсара в продължение на 15 години с помощта на три големи радиотелескопа: обсерваторията Аресибо в Пуерто Рико (която вече не функционира), телескопа Грийн Банк в Западна Вирджиния и Very Large Array в Ню Мексико.

Техните открития са включени в изследване, публикувано в сряда в The Astrophysical Journal Letters.

Новооткритите гравитационни вълни са най-мощните, измервани някога. Те вероятно са причинени от сблъсъци на свръхмасивни черни дупки и носят около милион пъти повече енергия от единичните събития, засечени през последните години, които са резултат от сливания на черни дупки или неутронни звезди.

"Това прилича на хор, в който всички тези двойки свръхмасивни черни дупки звучат на различни честоти", казва в изявление съавторът на изследването и учен от NANOGrav Киара Мингарели, доцент по физика в Йейлския университет. "Това е първото доказателство за фона на гравитационните вълни. Отворихме нов прозорец за наблюдение на Вселената."

Фонът на гравитационните вълни, един вид космически шум, за който отдавна се изказват теории, но никога не е засичан, се състои от свръхнискочестотни гравитационни вълни. Когато черните дупки се сблъскват във Вселената, всички тези вълни бръмчат и резонират заедно във фона.

Гравитационните вълни се движат със скоростта на светлината, но астрономите осъзнават, че едно-единствено издигане и спадане на една от вълните може да отнеме години или десетилетия поради ефекта на пулсациите в пространство-времето.

"Използваме детектор за гравитационни вълни с размерите на галактика, която е изградена от екзотични звезди (пулсари), което просто ме смайва", казва в изявление съавторът на изследването д-р Скот Рансъм, щатен астроном в Националната радиоастрономическа обсерватория.

"Предишните ни данни ни подсказваха, че чуваме нещо, но не знаехме какво. Сега знаем, че това е музика, идваща от гравитационната вселена. Като продължим да слушаме, вероятно ще успеем да доловим нотите на инструментите, които свирят в този космически оркестър", каза Рансъм.

