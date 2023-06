Гореща вълна, която се появява веднъж на 200 години, обхвана Южна Азия

В секи ден безброй мотопеди кръстосват пътищата на задръстения град Ханой във Виетнам. От пътуващи за работа хора, до такива, които доставят колети и храна, всеки се е забързал нанякъде.

Един от тези хора е 42-годишният Фонг, чиято смяна започва в 5 сутринта, за да избегне пиковите часове на трафика и шофира повече от 12 часа на ден, с кратка обедна почивка.

The scorching heat in Southeast Asia was made even more unbearable and dangerous due to high humidity – a deadly combination. https://t.co/vPk9Jmw3ic — CNN International (@cnni) June 7, 2023

Но безпрецедентната гореща вълна, която обхвана страната му през последните два месеца, направи работата на Фонг още по-трудна. За да преодолее жегата през деня, той се екипира с шапка, мокри и носни кърпи, и няколко бутилки вода – предпазни мерки, които да помогнат да се справи с дневните температури, които скочиха до над 40 градуса по Целзий.

За сравнение средната майска температура в Ханой е 32 градуса по Целзий.

„Ако получа топлинен удар, ще бъда принуден да спра да шофирам, за да се възстановя“, каза той пред CNN. "Но не мога да си го позволя."

Фонг, каза още, че си носи малък чадър, който да предпазва телефона му – основният му инструмент за работа, тъй като използва приложението Grab. Ако телефонът му се счупи, той няма да може да работи. „Бях притеснен, че батерията може да прегрее, като е изложена на слънце“, каза той.

A ‘once-in-200 years’ heat wave caught Southeast Asia off guard. Climate change will make them more common https://t.co/qGJGsAK71K — Weather (@Mystartweather) June 7, 2023

В същия град, 53-годишният санитарен работник Дин Ван Хунг се труди по цял ден, почиствайки боклука от оживените улици на централния квартал в Ханой.

„Невъзможно е да се избегне горещината, особено по обяд и ранния следобед“, каза Дин пред CNN. „Освен това високите температури правят миризмата на боклука още по-силна и така работа е още по-трудна, а това пряко засяга здравето ни.“

„Опитвам се да работя рано сутрин или по-късно следобед и вечер“, каза той. „По време на обедната почивка, когато температурата е изключително висока, намирам някой тротоар в по-малка уличка и си разпъвам картони, за да си почина за известно време, а след това продължавам работата си.“

Фонг и Дин са сред милионите шофьори, улични търговци, чистачи, строители, фермери и други хора, чиято работа е на открито, които са и най-тежко засегнатите от това, което експертите нарекоха „най-силната гореща вълна в историята“.

Thermofeel: a #Python thermal comfort indices library. Implemented thermal indices (i.e. Universal Thermal Climate Index and Wet Bulb Globe Temperature) into operational weather forecasting systems (i.e.European Centre for Medium Range Weather Forecasts) https://t.co/EcFIIg4s2I pic.twitter.com/spDPrx1ogU — SoftwareX Journal (@SoftXJournal) February 17, 2022

Работници като тях са гръбнака на много общества и екстремните метеорологични явления, като опасно високи температури, оказват огромно влияние върху тяхното здраве и правят професиите им изключително несигурни.

Април и май обикновено са най-горещите месеци през годината в Югоизточна Азия. Температурите се повишават, преди мусонните дъждове да донесат известно разхлаждане. Но тази година те достигнаха нива, невиждани досега в повечето страни от региона.

Тайланд отбеляза най-горещия си ден в историята с 45,4 градуса по Целзий на 15 април, докато в съседен Лаос тя достигна 43,5 градуса по Целзий за два последователни дни, а рекордът за всички времена на Виетнам беше счупен през началото на май с 44,2 градуса по Целзий, според анализ на данните от метеорологичните станции, направен от климатолога Максимилиано Ерера.

В неотдавнашен доклад на World Weather Attribution (WWA), международна организация от учени заяви, че априлската гореща вълна в Югоизточна Азия е събитие, което се случва веднъж на 200 години, което би било „на практика невъзможно“ без климатичните промени, резултат от дейностите на човека .

Жегата в Югоизточна Азия е още по-непоносима и опасна поради високата влажност – смъртоносна комбинация.

Влажността заедно с екстремните температури, прави охлаждането на тялото още по-трудно.

PET (Physiological Equivalent Temperature) is in PHOENICS-FLAIR. It is a thermal comfort index based on a prognostic model of the human energy balance comprising skin & body core temperature, sweat rate & clothing temperature. #CHAM #PHOENICS #FLAIR #PET #ComfortIndex pic.twitter.com/6wqK1zOwzK — CHAM (@CHAM_UK) June 13, 2022

Топлинните удари и топлинното изтощение, имат още по-тежки симптоми и могат да бъдат животозастрашаващи, особено за хората със сърдечни и бъбречни заболявания, диабет и бременни.

„Когато влажността на околната среда е много висока, тялото продължава да се поти, опитвайки се да освободи влага, за да се охлади, но тъй като потта не се изпарява, това води до тежка дехидратация, от което може да последва топлинен удар и смърт “, каза Мариам Захария, научен сътрудник към World Weather Attribution в Imperial College London.

„Ето защо влажната гореща вълна е още по-опасна от сухата“, каза тя пред CNN.

Горещата вълна от април до май в Югоизточна Азия причини масови хоспитализации, повреди на пътища, пожари и доведе до затваряне на училища, но броят на смъртните случаи остава неизвестен, според доклада на World Weather Attribution.

Heart of summer still weeks of away & global weather is already off the rails.

* It was 100F in Siberia this weekend

* Canada seeing record wildfires & heat

* Southeast Asia endured unprecedented heat wave

* Oceans are record warm

We break it down: https://t.co/U4q4dgNj6F — Capital Weather Gang (@capitalweather) June 6, 2023

„Когато атмосферата стане по-топла, нейната способност да задържа влага става по-висока и следователно шансовете за влажни горещи вълни също се увеличават“, каза Захария пред CNN.

Ако глобалното затопляне продължи да нараства и стигне до увеличение с 2 градуса по Целзий, подобни влажни горещи вълни може да започнат да се появят десет пъти по-често, според проучването.

И ако емисиите продължат да се увеличават със същото темпо, през следващите две десетилетия вече може да има 30 повече смъртни случая на милион човека в Тайланд и 130 повече смъртни случая на милион в световен мащаб, според прогнозите на ООН.

„Професия, възраст, здравословен живот и физически увреждания, достъп до здравни услуги, социално-икономически статус, дори пол – това са все фактори, които могат да направят хората повече или по-малко уязвими на горещите вълни“, каза Чая Вадханафути, един от авторите на доклада на WWA и преподавател в катедрата по география в университета Чианг Май в Тайланд.

Маргинализираните членове на обществото - тези без адекватен достъп до здравеопазване, системи за охлаждане и с работа, която предполага излагане на горещите и влажни условия, са най-застрашени от топлинните последствия.

A hot spell in Southeast Asia has broken all-time heat records.



It comes on the heels of a record-breaking heat wave in Southern Europe and North Africa that scientists say was “almost impossible” without climate change.



Read more @YaleE360: https://t.co/ECzAZyZG0g pic.twitter.com/4ih4DMLTTn — Yale Environment 360 (@YaleE360) May 13, 2023

„Важно е да се говори за това кои хора могат да се адаптират, да се справят, как да се постигне това и кой има ресурсите“, каза Емануел Раджу, директор на Копенхагенския център за изследване на бедствия.

„За тези, които работят в неформалната икономика, загубен ден означава ден без заплата“, каза Раджу.

Повече от 60% от заетото население в Югоизточна Азия работи неформално, над 80% в Камбоджа и Мианмар, според доклад на Международната организация на труда (МОТ) от 2018 г.

Без всеобхватен, международен подход за бързо намаляване на затоплянето на планетата и за справяне със свързаните въздействия, които оказват екстремните метеорологични явления върху хората, общностите и околната среда, здравните и икономически разходи, които ще започнат да произтичат от горещите вълни, ще се повишат значително със задълбочаването на климатичната криза.