Черна луна: Какво означава и кога ще я видим

В петък, 19 май, единствената за годината "черна луна" ще изгрее в небето - и няма да има точно какво да се види. Това е така, защото естественият спътник на Земята ще се отклони към отблясъка на слънцето, сигнал за новолуние. И така, защо е това мистериозно име?

Терминът "черна луна" има няколко значения и нито едно от тях не е астрономическо.

Определението, което най-добре отговаря на събитието от този месец, е „сезонна черна луна“ — третото новолуние в сезон с четири новолуния. Това явление се случва на всеки 33 месеца.

What is a 'black moon'? Why May's new moon has an unusual name. https://t.co/5NBRoyDsTg

Всеки астрономически сезон на Земята започва и завършва със слънцестоене и равноденствие. Този сезон, пролетта в Северното полукълбо и есента в Южното полукълбо, започнаха с пролетното равноденствие на 20 март 2023 г. Най-важното е, че това беше и датата на новолунието. Тъй като новолуние се случва на всеки 29,5 дни – времето, необходимо на луната да направи една обиколка около Земята – има достатъчно време за три други новолуния да се появят преди лятното слънцестоене на 21 юни 2023 г.

Датите на новолунията през този сезон са: вторник, 21 март; четвъртък, 20 април; петък, 19 май; и неделя, 18 юни. Третото новолуние е така наречената "черна луна", която ще наблюдаваме този месец.

Терминът „черна луна“ се използва за описание и на други лунни събития. Както „синята луна“ е термин, с който се назовава второто пълнолуние в същия календарен месец - също станало възможно благодарение на 29,5-дневната орбита на луната около Земята - то понякога може да се нарече и „черна луна“. Това може да се случи на всеки 32 месеца, според Almanac.com.

🌕 🎃 Tonight, there's a Blue Moon in the sky! A Blue Moon is a second full Moon in the same calendar month, and Halloween falls on a full Moon only once every 19 years, on average. More @NASAMoon facts: https://t.co/MsvtnKYK9j #NASAHalloween pic.twitter.com/XT0LqCW7VB