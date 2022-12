Най-добрите компютърни игри на ужасите за 2022 г.

О тминаващата година предложи много на феновете на хорър жанра. Компютърните игри на ужасите се развиват с бързи темпове. Играчите не получиха блокбъстъри като "Resident Evil", но доблестните усилия на редица студия доведоха до нови свежи и интересни заглавия.

Известният сайт playstationlifestyle.net направи своята класация за 2022 г.

5. "Dying light 2"

Наложи се феновете да чакат 7 години за продължението на играта, но всички са категорични, че чакането си е заслужавало. Разказът увлича, създаден е пълнокръвен свят, изпълнен с опасности и странични мисии. на "Dying Light 2" създава мрачна виртуална реалност, но битката със зомбитата е забавна.

4. "Madison"

"Madison" е психологическа игра, която не се препоръчва за хора със слаби сърца. Ужасяващата история може да ви изплаши не на шега, особено ако играете с мощни слушалки. Неочаквани обрати, завъртян сюжет, реалистична комбинация от човешките страхове. Ако обичате предизвикателствата, "Madison" e за вас.

