Мъск: Кацането на Марс след пет години ще е възможно

Х ората ще могат да кацат на повърхността на Марс до 10 години, каза основателят на американската компания "Спейс Екс" Илон Мъск в публикация в Twitter.

"Трябва да призная, че съм оптимист, но вярвам, че кацането на Марс след пет години ще е възможно, а след 10 - много вероятно", написа Мъск в социалната мрежа.

Компания "Спейс Екс" разработва космическия кораб за многократна употреба "Старшип", проектиран да лети до Марс и предназначен за 100 души.

Прототипи на космическия кораб вече направиха няколко суборбитални полета. След множество тестове, завършили с впечатляващи експлозии, през май 2021 г. "Спейс Екс" най-накрая успя да приземи "Старшип".

Понастоящем компанията се готви за първия орбитален тестов полет на огромния си кораб.

