Любопитно

Необичаен музей в Амстердам постави хората в клетки, докато животните са „на свобода“

Новият „Арт зоопарк“ обърна традиционната концепция за зоологическа градина, предлагайки мрачно и драматично преживяване

30 октомври 2026, 10:47
Необичаен музей в Амстердам постави хората в клетки, докато животните са „на свобода“
Източник: iStock

Н овооткритият музей Art Zoo („Арт зоопарк“) в Амстердам изненада посетителите си с провокативна концепция - тук не животните са затворени, а хората. Влизайки в сградата от XVII век, гостите преминават през мрачни, черни метални клетки, докато около тях и над главите им са експонирани стотици препарирани животни, пише The Post.

Още на входа над главите на посетителите се извисява 3,5-метров препариран крокодил с разтворена челюст. В другите зали гигантски японски рак-паяк се протяга над вратата с 2-метровите си крака, а гепард се спотайва в ниша под погледа на казуар.

„Страхотно ни допада концепцията хората да са затворени в клетка, а животните да са свободни. По този начин цялата сграда се превръща в едно общо произведение на изкуството“, споделя един от авторите на проекта Фери ван Тонгерен.

Вдъхновение от 17-и век и Чарлз Дарвин

Музеят е дело на нидерландското артистично дуо Яп Синке и Фери ван Тонгерен, които добиват световна прочутост през 2015 г., когато британският артист Деймиън Хърст купува цялата им изложба в Лондон.

Тяхната цел е да възродят т.нар. wunderkammers („кабинети на любопитното“) - популярни сред заможните европейци през XVI и XVII век колекции от редки природни експонати. За разлика от традиционните природонаучни музеи, където животните са препарирани в естествени пози, в Art Zoo на преден план са поставени теaтралната драма и изкуството.

Творците подчертават с уважение, че нито едно животно не е било убито за изложбата:

  • Всички експонати произхождат от европейски зоопаркове, където са починали от естествена смърт.
  • Авторите определят Чарлз Дарвин като свой „трети съавтор“, излагайки негови бюстове в залите.
  • Любопитен детайл е, че музеят се помещава в сграда, където преди това се е намирал Библейският музей на Амстердам.
Източник: The Post    
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