Необичаен музей в Амстердам постави хората в клетки, докато животните са „на свобода“

Н овооткритият музей Art Zoo („Арт зоопарк“) в Амстердам изненада посетителите си с провокативна концепция - тук не животните са затворени, а хората. Влизайки в сградата от XVII век, гостите преминават през мрачни, черни метални клетки, докато около тях и над главите им са експонирани стотици препарирани животни, пише The Post.
Още на входа над главите на посетителите се извисява 3,5-метров препариран крокодил с разтворена челюст. В другите зали гигантски японски рак-паяк се протяга над вратата с 2-метровите си крака, а гепард се спотайва в ниша под погледа на казуар.
„Страхотно ни допада концепцията хората да са затворени в клетка, а животните да са свободни. По този начин цялата сграда се превръща в едно общо произведение на изкуството“, споделя един от авторите на проекта Фери ван Тонгерен.
Вдъхновение от 17-и век и Чарлз Дарвин
Amsterdam's new 'Art Zoo' puts humans in cages as dramatic taxidermy animals roam free https://t.co/7Rj40CpmsI https://t.co/6NwJIgceSB— New York Post (@nypost) October 30, 2026
Музеят е дело на нидерландското артистично дуо Яп Синке и Фери ван Тонгерен, които добиват световна прочутост през 2015 г., когато британският артист Деймиън Хърст купува цялата им изложба в Лондон.
Тяхната цел е да възродят т.нар. wunderkammers („кабинети на любопитното“) - популярни сред заможните европейци през XVI и XVII век колекции от редки природни експонати. За разлика от традиционните природонаучни музеи, където животните са препарирани в естествени пози, в Art Zoo на преден план са поставени теaтралната драма и изкуството.
Творците подчертават с уважение, че нито едно животно не е било убито за изложбата:
- Всички експонати произхождат от европейски зоопаркове, където са починали от естествена смърт.
- Авторите определят Чарлз Дарвин като свой „трети съавтор“, излагайки негови бюстове в залите.
- Любопитен детайл е, че музеят се помещава в сграда, където преди това се е намирал Библейският музей на Амстердам.