Необичаен музей в Амстердам постави хората в клетки, докато животните са „на свобода“

Н овооткритият музей Art Zoo („Арт зоопарк“) в Амстердам изненада посетителите си с провокативна концепция - тук не животните са затворени, а хората. Влизайки в сградата от XVII век, гостите преминават през мрачни, черни метални клетки, докато около тях и над главите им са експонирани стотици препарирани животни, пише The Post.

Още на входа над главите на посетителите се извисява 3,5-метров препариран крокодил с разтворена челюст. В другите зали гигантски японски рак-паяк се протяга над вратата с 2-метровите си крака, а гепард се спотайва в ниша под погледа на казуар.

„Страхотно ни допада концепцията хората да са затворени в клетка, а животните да са свободни. По този начин цялата сграда се превръща в едно общо произведение на изкуството“, споделя един от авторите на проекта Фери ван Тонгерен.

Вдъхновение от 17-и век и Чарлз Дарвин

Amsterdam's new 'Art Zoo' puts humans in cages as dramatic taxidermy animals roam free https://t.co/7Rj40CpmsI https://t.co/6NwJIgceSB — New York Post (@nypost) October 30, 2026

Музеят е дело на нидерландското артистично дуо Яп Синке и Фери ван Тонгерен, които добиват световна прочутост през 2015 г., когато британският артист Деймиън Хърст купува цялата им изложба в Лондон.

Тяхната цел е да възродят т.нар. wunderkammers („кабинети на любопитното“) - популярни сред заможните европейци през XVI и XVII век колекции от редки природни експонати. За разлика от традиционните природонаучни музеи, където животните са препарирани в естествени пози, в Art Zoo на преден план са поставени теaтралната драма и изкуството.

Творците подчертават с уважение, че нито едно животно не е било убито за изложбата: