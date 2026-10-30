Свят

Скандалът с Мбапе, за който всички говорят, но никой в Китай не смее да назове

Дни след като Килиан Мбапе се извини за шега с Мао Дзъдун, китайските потребители продължават да гадаят какво точно е казал футболистът. В мрежата те използват кодове и замъглени кадри, за да заобиколят държавната цензура

30 октомври 2026, 10:38
Скандалът с Мбапе, за който всички говорят, но никой в Китай не смее да назове
Източник: БГНЕС

В понеделник вечерта, докато Килиан Мбапе присъстваше на церемонията по връчването на „Златната топка“ в Лондон, той се превърна в център на огромен скандал в китайските социални мрежи.

Футболните фенове попаднаха на видеоклип, в който той се шегува с интернет меме, което го карало „да се смее най-много“ - е колаж върху изображение на „китайски диктатор“, напомнящ на Мао Дзъдун, който управлява страната по време на един от най-кървавите периоди в нейната история.

Скандалът се разрасна като горски пожар. Китайски марки прекратиха договорите си с него една по една, а China Media Group, майчината компания на държавната телевизия CCTV, спря излъчването на мачовете от испанската Ла Лига. Говорител на външното министерство на Пекин заяви: „Думи и действия, които нараняват чувствата на китайския народ, естествено ще срещнат общата съпротива на всички сектори на китайското общество“.

Зад строгата държавна цензура на китайския интернет обаче малцина смееха да изпишат директно тези думи, действия или дори името на Мао - който остава почти свещена фигура в страната. Сложната система за цензура в Китай, която изолира 1,4 милиарда души от глобалния интернет, стана причина мнозина изобщо да не разберат какво точно се е случило.

Самото обвинение в „нараняване на чувствата на китайския народ“ се оказа достатъчно, за да отприщи цунами от недоволство. То бе усилено от алгоритмите на социалните мрежи и строго контролираната интернет среда, където хората се страхуват да изразят мнение, различно от това на мнозинството.

Не след дълго Мбапе, една от най-големите футболни звезди в света, заяви, че „искрено съжалява“ за своя „необмислен“ коментар. Неговият клуб Реал Мадрид и испанската лига Ла Лига също поднесоха своите извинения. Китай е огромен пазар за най-популярния спорт в света.

По-късно Пекин потвърди, че приема извинението на футболиста „сериозно“. От China Media Group все още не са обявили дали подновяват излъчването на мачовете.

Гнева в мрежата обаче остана.

„Извинението е най-малкото, което трябваше да направи, но аз не му прощавам. Подкрепям пълна забрана за него“, гласи един от най-популярните коментари в платформата Weibo.

Мбапе не спомена Мао по име в интервюто си, но мнозина сметнаха, че всяка шега с основателя на Комунистически Китай преминава границата.

„Знаеш ли кого нарани? Той е духовният стълб на китайския народ“, гласи друг коментар в Weibo, харесан от над 700 потребители.

„Той е най-важната фигура в нашата история. Мислиш ли, че едно просто извинение може да оправи всичко?“, пише друг потребител.

Ироничното е, че въпреки вълната от недоволство, много потребители в китайските социални мрежи все още питат какво точно е казал френският нападател. Те са опитвали да попитат чатботове с изкуствен интелект, които обаче са също толкова цензурирани, колкото и китайският интернет, и не са успели да дадат отговор. Други са се опитвали да обяснят случката, но заобикаляйки каквото и да е споменаване на името на Мао.

Използвани са били фрази като „човекът от банкнотата от 100 юана“ и „Учителят“ - титла, която Мао някога е използвал за себе си. Споделяни са били екранни снимки от мемето и интервюто, като думата „диктатор“ и лицето на Мбапе са били замъглени.

Нито изявлението на китайското външно министерство, нито извиненията от Мбапе, Реал Мадрид и Ла Лига споменават Мао директно.

Мао, който води Китайската комунистическа партия до победа в гражданската война и основава Народна република Китай, умира през 1976 г.

Източник: БГНЕС

Въпреки бурното му управление, включващо „Големия скок напред“ и „Културната революция“, довели до глад, отнел живота на десетки милиони души, и до жестоки чистки, той остава почитана фигура в страната.

Портрет на Мао бди над площад „Тянанмън“ в Пекин - символ на това колко централно място заема той в съзнанието на съвременен Китай. За разлика от други бивши китайски лидери, неговото балсамирано тяло е изложено там за обществено посещение и привлича десетки хиляди посетители всеки ден. През последните години се забелязва и възраждане на интереса към него сред младите хора, които четат произведенията му и гледат клипове с него в социалните мрежи.

Учебниците по история в Китай омаловажават разрушенията по време на управлението на Мао. Официалната оценка на Китайската комунистическа партия за него е, че постиженията му превъзхождат грешките му. В техните очи той е „велик революционер и велик марксист“.

Извън Китай обаче историята вижда в лицето на Мао както революционер, така и диктатор. Ето защо реакцията сред китайската диаспора - дисиденти и хора, чиито семейства са избягали от Китай преди десетилетия след идването на Мао на власт - бе съвсем различна.

„Няма нужда да се извиняваш, не си сгрешил“, гласи един от най-харесваните коментари на китайски език под изявлението на футболната звезда в платформата X.

„Онези, които трябва да се извинят, са ККП; те отвлякоха китайския народ и му промиха мозъка“, пише друг китайски потребител.

В X и Threads, нито една от които не е достъпна в Китай, скандалът породи още повече мемета. Някои съдържат лицето на Мбапе върху други изображения на Мао, докато други стигат още по-далеч, поставяйки го върху тялото на настоящия китайски лидер Си Дзинпин.

А след това бе останалата част от глобалния интернет, която просто бе озадачена.

„Честно казано, това е трудно за разбиране... Изглежда, че на хората не им е позволено да говорят срещу лидерите си. И очакват целият свят да мисли по същия начин? Това е нелепо“, гласи един от най-популярните коментари под извинението на Реал Мадрид в Instagram.

„Как смееш да наречеш един диктатор диктатор? Ужасно“, написа друг потребител в X.

Източник: BBC    
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