Хуанг обмисля как да се върне, фенове го подкрепят

О ттеглянето на Дженсън Хуанг от Nvidia може да не е последната глава от 33-годишното му ръководство на компанията. Само дни след като напусна поста главен изпълнителен директор, той обмисля завръщане, докато нарастваща група от влиятелни технологични ръководители, инвеститори и бивши колеги оказват натиск върху борда на директорите на Nvidia да го възстанови на позицията, съобщава Financial Times.

Хуанг е обсъждал възможността за завръщане с близки до него хора. Междувременно, някои от съюзниците му в Силициевата долина организират лобистка кампания, описвана като „военен щаб“, с цел да убедят борда на директорите на Nvidia, че връщането му би било в най-добрия интерес на компанията. Освен това, те активно търсят външна подкрепа чрез контакти с ключови фигури във Вашингтон, за да подчертаят, че запазването на стабилно ръководство в най-важния световен доставчик на хардуер за изкуствен интелект, е въпрос от национален технологичен интерес.

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Кампанията не се ограничава само до лични разговори. Чрез уебсайта Stand With Jensen е стартирана обществена инициатива, която събира подписи под отворено писмо. В него се настоява бордът на директорите на Nvidia да възстанови на поста му досегашния изпълнителен директор, докато независимо разследване не изясни фактите около неговото напускане.

Инициативата привлече редица видни поддръжници. Сред технологичните лидери, които застават зад призива, са Илон Мъск и изпълнителният директор на Epic Games Тим Суини. Подкрепата си изразиха и редица настоящи и бивши служители на Nvidia. Към кампанията се присъединиха и някои акционери, според които отстраняването на човека, изграждал Nvidia в продължение на повече от три десетилетия, би могло да навреди на дългосрочните перспективи пред компанията. Подписката е подкрепена от близо 200 000 души, включително настоящи и бивши служители на Nvidia, акционери и обикновени хора.

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Аргументът им до голяма степен се основава на значението на Хуанг за успеха на Nvidia. Под негово ръководство компанията се трансформира от производител на графични процесори в доминиращ доставчик на чипове, които задвижват индустрията за изкуствен интелект. Личните му контакти с технологични компании, инвеститори и правителства също са помогнали на Nvidia да си осигури необичайно влиятелна позиция в глобалната технологична екосистема.

Поддръжниците настояват, че Хуанг трябва да получи възможност за справедливо изслушване, преди да бъде взето окончателно решение. Те също така поставят под въпрос дали бордът на директорите не е действал твърде прибързано, приемайки оставката му, особено предвид значението му за компанията. В писмото се изисква по-голяма прозрачност относно взетото решение, като от директорите се иска да обяснят защо продължаващото отсъствие на Хуанг би било от полза за Nvidia.

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Не всички са съгласни. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент призова за сериозни промени в ръководството, като предложи Nvidia да потърси следващия си изпълнителен директор извън компанията. Въпреки засилващия се натиск, пътят на Хуанг обратно към висшия ръководен пост съвсем не е гарантиран. За разлика от други основатели на компании, които запазват абсолютен контрол върху гласуването, Хуанг не притежава такъв дял в Nvidia, който да му позволи да отмени единодушно решение на Съвета на директорите.