Е вропейският парламент прие спорните промени в Директивата за авторското право, които включват член 11 и член 13, известни повече като "данък линк" и "създаване на филтри за съдържанието". Новите текстове бяха леко изменени след като в предишния им вид създаваха риск да забранят дори популярните "миймове" или анимираните гифове и карикатурите от филми и клипове.

Въпреки това промените са доста и ще засегнат най-вече интернет компаниите. А това може да се отрази и на потребителите.

Член 11 накратко предвижда търсачките, генераторите на съдържание и социалните мрежи да плащат на новинарските, когато използват линкове към техни публикации. Идеята е, че повечето потребители гледат само линковете и краткото описание към тях и това им е достатъчно, за да се информират без да посещават самия сайт. Така новинарският сайт губи посетители и съответно приходи, за сметка на социалните мрежи и търсачките. Член 11 предвижда те да плащат и по този начин да споделят приходите, въпреки че реално в корените на Интернет е именно свободна размяна на линкове.

Член 13 прехвърля част от отговорността за съдържанието с неуредени авторски права върху самите интернет компании. Ако чрез техните услуги се разпространява съдържание, което е с неуредени авторски права, те ще имат отговорност не само да го премахват както досега, но и ще имат отговорност да не допускат то да достига до потребителите. Накратко, това налага използването на филтри, които да анализират съдържанието и да го блокират преди да бъде доказано, че авторските права са уредени.

Процесът нататък

Европейският парламент вече прие текстовете с 348 гласа срещу 274 гласа. Евродепутатите след това отхвърлиха допълнително предложение, което искаше да се премахне Член 13 от финалния текст. Този път това гласуване беше с доста по-близки резултати - 312 гласа "за" и 317 гласа "против".

Dark day for internet freedom: The @Europarl_EN has rubber-stamped copyright reform including #Article13 and #Article11. MEPs refused to even consider amendments. The results of the final vote: 348 in favor, 274 against #SaveYourInternet pic.twitter.com/8bHaPEEUk3