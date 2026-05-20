Изкуствен интелект на Google ще пази националната сигурност на България

Google Cloud и "Информационно обслужване" ще изградят национална система за киберзащита за 54 български правителствени организации, която ще е AI-базирана и ще помага в анализите и защитата от киберзаплахи

Мартин Дешев

20 май 2026, 11:40
Борис Георгиев, директор на Google Cloud за Централна и Източна Европа   
Източник: Google Cloud

Българският национален системен интегратор „Информационно обслужване“ обяви стратегическо сътрудничество с Google Cloud за модернизиране на инфраструктурата за национална сигурност чрез внедряване на AI-базирани решения за киберсигурност. Това партньорство е едно от първите внедрявания на платформата Cybershield на Google Cloud в Европа и позиционира България като водеща държава в ЕС за централизирана национална сигурност, управлявана от изкуствен интелект.

Проектът има за цел да защити 54 правителствени организации, включително множество министерства и агенции. За целта се изгражда национален център за операции по сигурността (SOC), който използва Google Cloud Security Operations. Чрез него се осигурява централизирана информация за заплахите и единен, бърз отговор в планетарен мащаб. Внедряването е започнало по-рано тази година и се подкрепя от финансиране от ЕС, което подчертава регионалния мандат за осигуряване на източната граница на Съюза.

Сътрудничеството съчетава защитената при самото проектиране инфраструктура на Google Cloud с водещата експертиза на екипа на Mandiant. Пълният пакет от интегрирани решения включва Google Threat Intelligence, който съдържа информация от първа ръка от Mandiant. По този начин българското правителство разширява операциите си по сигурност, осигурявайки цялостна защита за гражданите и критичната национална инфраструктура. Освен това проектът включва специализирани възможности за анализ, които помагат на „Информационно обслужване“ при откриването и неутрализирането на сложни сценарии за проникване.

Проектът се подкрепя от финансиране от ЕС, което отразява по-широк регионален мандат за осигуряване на източната граница на Съюза.Чрез консолидиране на телеметрията и разузнаването за сигурност страната преминава от реактивна към проактивна отбранителна позиция, като значително намалява средното време за откриване и реагиране на заплахи.

Симеон Кърцелянски, мениджър по киберсигурност в „Информационно обслужване“ и ръководител на Националния център за киберсигурност, отбеляза, че партньорството е резултат от осемгодишни отношения. Той допълни, че проектът служи като модел за това как държавите от ЕС могат да използват централизирани възможности, за да изпреварват упоритите противници.

„България играе водеща роля в европейската киберсигурност, като изпълнява високотехнологична, централизирана стратегия за отбрана”, каза Борис Георгиев, директор на Google Cloud за Централна и Източна Европа. "Чрез Cybershield помагаме на „Информационно обслужване“ да трансформира българската национална сигурност от ръчно изкуство в автоматизирана наука, като се бори със заплахи, базирани на AI, с превъзхождащи ги отбранителни средства, базирани на AI. Горди сме да подкрепим България като една от първите държави в ЕС, внедрили тази интегрирана система от действия."

Борис Георгиев, директор на Google Cloud за Централна и Източна Европа, подчерта водещата роля на България в европейската киберсигурност. Той посочи, че чрез Cybershield националната сигурност се трансформира от ръчно изкуство в автоматизирана наука, борейки се със заплахи, базирани на AI, чрез превъзхождащи ги отбранителни средства.

Редактор: Мартин Дешев
СГС гледа делото срещу Иван Портних и още трима обвиняеми

СГС гледа делото срещу Иван Портних и още трима обвиняеми

„Великият понеделник" се завръща със специално издание – 14 седмици киномагия по KINO NOVA

Заради опасност от дронове: Литва затвори летище и обяви въздушна тревога

Иззеха над 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград

ФИФА обяви грандиозни церемонии по откриването на Мондиал 2026 в Мексико, Канада и САЩ

Мистерията на златния ковчег: Голямата измама в международната търговия с антики

Целият екип на единствения останал общински родилен дом в Пловдив излезе на протест

„Моята единствена": Романтичният подарък на принц Хари, който разплака Меган Маркъл

Новото електрическо чудовище на AMG е с 1169 к.с. и се зарежда с 600 kW

Извънредно проверяват „Топлофикация - Перник" АД

Неочакван гост: Австралиец намери жива жаба в плика си със салата

МС създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на "Евровизия"

Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа

Община Аврен предлага почетно гражданство на DARA

Парадокс: Най-скъпата скоростна влакова линия в света ще се окаже по-бавна и по-скъпа

Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

