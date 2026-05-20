Изкуствен интелект на Google ще пази националната сигурност на България

Българският национален системен интегратор „Информационно обслужване“ обяви стратегическо сътрудничество с Google Cloud за модернизиране на инфраструктурата за национална сигурност чрез внедряване на AI-базирани решения за киберсигурност. Това партньорство е едно от първите внедрявания на платформата Cybershield на Google Cloud в Европа и позиционира България като водеща държава в ЕС за централизирана национална сигурност, управлявана от изкуствен интелект.

Проектът има за цел да защити 54 правителствени организации, включително множество министерства и агенции. За целта се изгражда национален център за операции по сигурността (SOC), който използва Google Cloud Security Operations. Чрез него се осигурява централизирана информация за заплахите и единен, бърз отговор в планетарен мащаб. Внедряването е започнало по-рано тази година и се подкрепя от финансиране от ЕС, което подчертава регионалния мандат за осигуряване на източната граница на Съюза.

Сътрудничеството съчетава защитената при самото проектиране инфраструктура на Google Cloud с водещата експертиза на екипа на Mandiant. Пълният пакет от интегрирани решения включва Google Threat Intelligence, който съдържа информация от първа ръка от Mandiant. По този начин българското правителство разширява операциите си по сигурност, осигурявайки цялостна защита за гражданите и критичната национална инфраструктура. Освен това проектът включва специализирани възможности за анализ, които помагат на „Информационно обслужване“ при откриването и неутрализирането на сложни сценарии за проникване.

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Проектът се подкрепя от финансиране от ЕС, което отразява по-широк регионален мандат за осигуряване на източната граница на Съюза.Чрез консолидиране на телеметрията и разузнаването за сигурност страната преминава от реактивна към проактивна отбранителна позиция, като значително намалява средното време за откриване и реагиране на заплахи.

Симеон Кърцелянски, мениджър по киберсигурност в „Информационно обслужване“ и ръководител на Националния център за киберсигурност, отбеляза, че партньорството е резултат от осемгодишни отношения. Той допълни, че проектът служи като модел за това как държавите от ЕС могат да използват централизирани възможности, за да изпреварват упоритите противници.

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

„България играе водеща роля в европейската киберсигурност, като изпълнява високотехнологична, централизирана стратегия за отбрана”, каза Борис Георгиев, директор на Google Cloud за Централна и Източна Европа. "Чрез Cybershield помагаме на „Информационно обслужване“ да трансформира българската национална сигурност от ръчно изкуство в автоматизирана наука, като се бори със заплахи, базирани на AI, с превъзхождащи ги отбранителни средства, базирани на AI. Горди сме да подкрепим България като една от първите държави в ЕС, внедрили тази интегрирана система от действия."

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Борис Георгиев, директор на Google Cloud за Централна и Източна Европа, подчерта водещата роля на България в европейската киберсигурност. Той посочи, че чрез Cybershield националната сигурност се трансформира от ръчно изкуство в автоматизирана наука, борейки се със заплахи, базирани на AI, чрез превъзхождащи ги отбранителни средства.