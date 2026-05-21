AI позволява на България да засича кибератаки в зародиш

Борис Георгиев, директор на Googe Cloud за Централна и Източна Европа (вляво) и Симеон Кърцелянски, мениджър по киберсигурност в „Информационно обслужване“ и ръководител на Националния център за киберсигурност на България

Б ългария бързо укрепва киберзащитата си с помощта на изкуствен интелект, а новото партньорство между Google Cloud и "Информационно обслужване" се превръща в един от най-амбициозните проекти за киберсигурност в региона. По време на кръгла маса експерти от двете организации очертаха как системите, задвижвани от изкуствен интелект, вече помагат на България да открива заплахи по-бързо, да анализира атаките по-ефективно и да защитава критични институции по-проактивно от всякога.

Според Борис Георгиев, директор на Google Cloud за Централна и Източна Европа, изкуственият интелект вече се интегрира дълбоко в корпоративните и правителствените системи за сигурност. Той акцентира върху новите модели Gemini 3.5 Flash и Pro, както и върху платформата Gemini Enterprise Agent, която позволява на организациите да изграждат и управляват свои собствени агенти с изкуствен интелект, като същевременно защитават чувствителните данни.

Изкуствен интелект на Google ще пази националната сигурност на България

Най-голямата трансформация обаче се случва в начина, по който се откриват кибератаки. Симеон Кърцелянски, мениджър по киберсигурност в „Информационно обслужване“ и ръководител на Националния център за киберсигурност на България, обясни, че в миналото много инциденти са били откривани едва след като вече са били нанесени щети. С новата AI платформа, чието внедряване започна през последните шест месеца, властите вече могат да проследяват атаките много по-рано и дори да идентифицират етапите на подготовка на враждебната инфраструктура, преди да започне атаката.

Системата активно следи форуми в дълбините на мрежата, канали за комуникация на хакери и дискусии за специфични за сектора заплахи, за да разбере кои институции или индустрии могат да станат цели. Този проактивен подход е особено важен, тъй като кибервойната става все по-сложна, а спонсорираните от държави атаки, все по-често срещани.

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Освен това, системата използва глобален анализ на данни, за да определи незабавно дали дадена атака е специфично изолирана за България или е част от по-широка кампания, което улеснява разбирането кой атакува и защо. Изкуственият интелект значително ускорява първоначалния анализ, като автоматизира оркестрацията на заплахите и проверява дали входящите аларми са фалшиви положителни резултати, задействани от софтуерни грешки или неподписан код.

Мрежата за мониторинг на заплахите обхваща всички държавни институции, а 54 от тях в момента се радват на по-задълбочен достъп до системата. Проектът е планиран да продължи поне пет години и първоначалното му внедряване вече е дало критични резултати: разкриване и премахване на четири напреднали, активни операции, стартирани от чужди държави.

Отвъд техническото мащабиране, човешкият опит остава основен стълб. Настоящият местен екип се състои от 45 високоспециализирани професионалисти, които постоянно надграждат уменията си. Тази рамка работи върху три стълба: хора, процеси и технологии. Google предоставя основната технология, процесите и обучението следват прекия опит на Google и Mandiant. Кърцелянски подчерта, че макар изкуственият интелект да помага изключително много, практиката доказва, че е абсолютно необходимо да се поддържа връзка с човека.

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Платформата въвежда и по-автоматизирана система за реагиране. Агентите с изкуствен интелект могат да анализират моделите на поведение на потребителите и да реагират, ако внезапно се появи подозрителна активност. Например, ако служител внезапно започне да изпълнява необичайни скриптове или да осъществява достъп до системи по различен начин от обичайните си навици, платформата може незабавно да сигнализира за поведението за разследване или да го блокира.

Google също така подчерта, че изкуственият интелект става необходим, защото самите киберпрестъпници все по-често използват изкуствен интелект, за да стартират по-усъвършенствани фишинг кампании, операции за кражба на самоличност и автоматизирани атаки. Борис Георгиев обясни, че Google вече разполага с над 800 водещи експерти по сигурността, които анализират глобални заплахи и интегрират защити директно в услугите на Google.

Отвъд киберсигурността, дискусията посочи към нарастващ оптимизъм относно по-широкото технологично бъдеще на България. Според Google Cloud, България и Източна Европа навлизат в технологичен ренесанс, като компаниите все повече възприемат изкуствения интелект, за да анализират данни, да подобрят услугите и да разбират по-добре клиентите. Страната започва да се движи по-бързо от много съседни пазари в приемането на технологии от следващо поколение.

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

За България партньорството представлява повече от просто модернизиране на инструментите за киберсигурност. То e преминаване към далеч по-проактивна, основана на изкуствен интелект национална отбранителна стратегия – такава, предназначена не само да реагира на кибератаки, но и да ги предвижда и предотвратява, преди да се случат.