Технологии

AI позволява на България да засича кибератаки в зародиш

Изкуственият интелект решава много от предишните слабости и позволява на страната бързо да повиши нивото на своята киберсигурност и да открива атаки още докато се оформят и да подготвя бърз и адекватен отговор

21 май 2026, 10:08
Борис Георгиев, директор на Googe Cloud за Централна и Източна Европа (вляво) и Симеон Кърцелянски, мениджър по киберсигурност в „Информационно обслужване“ и ръководител на Националния център за киберсигурност на България   
Източник: Google Cloud

Б ългария бързо укрепва киберзащитата си с помощта на изкуствен интелект, а новото партньорство между Google Cloud и "Информационно обслужване" се превръща в един от най-амбициозните проекти за киберсигурност в региона. По време на кръгла маса експерти от двете организации очертаха как системите, задвижвани от изкуствен интелект, вече помагат на България да открива заплахи по-бързо, да анализира атаките по-ефективно и да защитава критични институции по-проактивно от всякога.

Според Борис Георгиев, директор на Google Cloud за Централна и Източна Европа, изкуственият интелект вече се интегрира дълбоко в корпоративните и правителствените системи за сигурност. Той акцентира върху новите модели Gemini 3.5 Flash и Pro, както и върху платформата Gemini Enterprise Agent, която позволява на организациите да изграждат и управляват свои собствени агенти с изкуствен интелект, като същевременно защитават чувствителните данни. 

Най-голямата трансформация обаче се случва в начина, по който се откриват кибератаки. Симеон Кърцелянски, мениджър по киберсигурност в „Информационно обслужване“ и ръководител на Националния център за киберсигурност на България, обясни, че в миналото много инциденти са били откривани едва след като вече са били нанесени щети. С новата AI платформа, чието внедряване започна през последните шест месеца, властите вече могат да проследяват атаките много по-рано и дори да идентифицират етапите на подготовка на враждебната инфраструктура, преди да започне атаката.

Системата активно следи форуми в дълбините на мрежата, канали за комуникация на хакери и дискусии за специфични за сектора заплахи, за да разбере кои институции или индустрии могат да станат цели. Този проактивен подход е особено важен, тъй като кибервойната става все по-сложна, а спонсорираните от държави атаки, все по-често срещани. 

Освен това, системата използва глобален анализ на данни, за да определи незабавно дали дадена атака е специфично изолирана за България или е част от по-широка кампания, което улеснява разбирането кой атакува и защо. Изкуственият интелект значително ускорява първоначалния анализ, като автоматизира оркестрацията на заплахите и проверява дали входящите аларми са фалшиви положителни резултати, задействани от софтуерни грешки или неподписан код.

Мрежата за мониторинг на заплахите обхваща всички държавни институции, а 54 от тях в момента се радват на по-задълбочен достъп до системата. Проектът е планиран да продължи поне пет години и първоначалното му внедряване вече е дало критични резултати: разкриване и премахване на четири напреднали, активни операции, стартирани от чужди държави. 

Отвъд техническото мащабиране, човешкият опит остава основен стълб. Настоящият местен екип се състои от 45 високоспециализирани професионалисти, които постоянно надграждат уменията си. Тази рамка работи върху три стълба: хора, процеси и технологии. Google предоставя основната технология, процесите и обучението следват прекия опит на Google и Mandiant. Кърцелянски подчерта, че макар изкуственият интелект да помага изключително много, практиката доказва, че е абсолютно необходимо да се поддържа връзка с човека.

Платформата въвежда и по-автоматизирана система за реагиране. Агентите с изкуствен интелект могат да анализират моделите на поведение на потребителите и да реагират, ако внезапно се появи подозрителна активност. Например, ако служител внезапно започне да изпълнява необичайни скриптове или да осъществява достъп до системи по различен начин от обичайните си навици, платформата може незабавно да сигнализира за поведението за разследване или да го блокира.

Google също така подчерта, че изкуственият интелект става необходим, защото самите киберпрестъпници все по-често използват изкуствен интелект, за да стартират по-усъвършенствани фишинг кампании, операции за кражба на самоличност и автоматизирани атаки. Борис Георгиев обясни, че Google вече разполага с над 800 водещи експерти по сигурността, които анализират глобални заплахи и интегрират защити директно в услугите на Google. 

Отвъд киберсигурността, дискусията посочи към нарастващ оптимизъм относно по-широкото технологично бъдеще на България. Според Google Cloud, България и Източна Европа навлизат в технологичен ренесанс, като компаниите все повече възприемат изкуствения интелект, за да анализират данни, да подобрят услугите и да разбират по-добре клиентите. Страната започва да се движи по-бързо от много съседни пазари в приемането на технологии от следващо поколение.

За България партньорството представлява повече от просто модернизиране на инструментите за киберсигурност. То e преминаване към далеч по-проактивна, основана на изкуствен интелект национална отбранителна стратегия – такава, предназначена не само да реагира на кибератаки, но и да ги предвижда и предотвратява, преди да се случат.

Редактор: Мартин Дешев
Google изкуствен интелект технологии Gemini хакери киберсигурност България
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Трима загинали и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

Тайният отряд от „делфини-камикадзе", който може да отвори Ормузкия проток

„Ако дрон го удари, отскача": Тръмп разкри тайните на балната зала-бункер

"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

Земетресение разтърси района край Неапол

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия" в Ню Йорк

