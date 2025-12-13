Учени откриха изненадваща причина за хроничното бъбречно заболяване

Б ъбреците работят неуморно всеки ден, без да привличат внимание, но изпълняват жизненоважна роля за организма. Те действат като непрекъснато работеща пречиствателна система, която филтрира кръвта и отстранява отпадните вещества и токсините, като по този начин поддържа тялото в добро здраве.

С времето обаче и тези изключително натоварени органи могат да се увредят. Един от най-сериозните проблеми е хроничното бъбречно заболяване (Chronic Kidney Disease – CKD), което засяга близо един на всеки десет души в световен мащаб. Последиците не се ограничават само до бъбреците – състоянието повишава риска от сърдечносъдови заболявания и може да съкрати продължителността на живота.

Ключов фактор за влошаването на бъбречната функция при CKD е процесът, известен като фиброза. Той възниква, когато организмът се опитва да възстанови увредена тъкан, но вместо ефективно заздравяване се образуват белези, които допълнително нарушават функцията на органа.

Учени от Университета в Единбург са направили важно откритие, свързано именно с този механизъм, съобщава уебсайтът "Knowridge". В центъра на изследването им е протеин с необичайното име „Индийски таралеж“ (Indian Hedgehog – IHH). Въпреки странното название, ролята му за бъбречното здраве се оказва съществена.

Изследователите установяват, че този протеин се появява в по-високи нива при увреждане или стареене на бъбреците и изглежда активира процесите, водещи до фиброза. Данните показват още, че хора с хронично бъбречно заболяване и сърдечни проблеми имат повишени количества от същия протеин, което навежда на мисълта, че той може да е общ фактор за развитието и на двете заболявания.

Най-обнадеждаващите резултати идват от лабораторни експерименти с мишки. Когато учените блокират действието на протеина, се наблюдава значително намаляване на бъбречните белези и подобряване на бъбречната функция. Това поражда надежди, че в бъдеще насоченото въздействие върху „Индийския таралеж“ може да се превърне в нов подход за лечение на CKD при хората.

Изследователите подчертават, че откритието е на ранен етап. Резултатите при животни не гарантират автоматично същия ефект при хора, а безопасността на подобна терапия тепърва трябва да бъде доказана чрез допълнителни проучвания и клинични изпитвания.

Въпреки това научната общност гледа с оптимизъм на находката. Ако значението на този протеин се потвърди, медицината може да се доближи до напълно нов начин за борба с хроничното бъбречно заболяване и потенциално до ограничаване на някои сърдечни усложнения.

Хроничното бъбречно заболяване остава сериозен глобален здравен проблем, засягащ милиони хора. Усилията на учените обаче приближават медицината към терапии, които биха могли съществено да променят живота на пациентите. Понякога решенията идват от най-неочаквани места – дори от протеин с името „Индийски таралеж“.