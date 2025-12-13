Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

У краинските военноморски сили обвиниха Русия, че е поразила с дрон турски товарен кораб, превозващ слънчогледово олио за Египет днес - ден след руски удари по две украински пристанища, предаде Ройтерс.

В изявлението, публикувано в "Телеграм", се посочва, че на борда на поразения плавателен съд "Вива" е имало 11 турски граждани. Няма ранени сред екипажа и корабът е продължил да плава към Египет.

По-рано днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган предупреди, че Черно море не бива да се превръща в "зона на конфронтация" между Русия и Украйна, след като през последните седмици бяха нанесени няколко удара, по-конкретно срещу турски кораби, предаде Франс прес.

"Черно море не трябва да се разглежда като зона на конфронтация. Това не би било от полза нито за Русия, нито за Украйна. Всички се нуждаят от безопасно корабоплаване в Черно море", заяви пред журналисти на борда на президентския си самолет Ердоган, цитиран от Анадолската агенция.