България

Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ

В повечето региони на страната се запазва досега действащото разписание

13 декември 2025, 19:16
Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ
Източник: NOVA

Н овият график за движение на влаковете на БДЖ влиза в сила от неделя, 14 декември. В повечето региони на страната се запазва досега действащият график за движение, а за подобряване на обслужването са осигурени удобни връзки между влаковете с възможности за пътуване между повече населени места, съобщиха от БДЖ, съобщи NOVA.

През следващата година ще се запази обемът на превозите, заложен в сключения договор с държавата за извършване на обществени превозни услуги. Превозът на пътници ще се извършва с общо 518 влака, от които: 79 бързи влака (2 от тях ще се движат само през летния сезон), 117 пътнически влака и 322 крайградски пътнически влака, някои от които ще се движат само в определени дни от седмицата.

С новото разписание ще бъде намалено времето за пътуване на влаковете между София и Бургас през Пловдив, София и Варна през Пловдив, Пловдив и Варна, след като се възстановяват маршрутите им през Чирпан и се избегне продължителното заобикаляне през Димитровград поради извършвани ремонтни дейности по железния път.

Запазва се движението на бързите влакове София - Бургас - София през Подбалканската железопътна линия със значително намалено времепътуване, които осъществяват удобна връзка от и за Велико Търново и Русе и предоставят удобната възможност за пристигане преди обяд в Бургас и връщане следобед за София и Централна Северна България.

В новия график се запазват и директните сутрешни влакове Русе - София и Русе - Пловдив с удобни следобедни връщания от двете точки на страната към дунавския град. Възможността за еднодневно пътуване до Хасково, Кърджали, Момчилград и редица туристически дестинации край язовир Студен кладенец също се запазва с дневните бързи влакове по маршрута Димитровград - Хасково - Кърджали - Момчилград - Подкова и обратно, които осъществяват удобни връзки от и за София, Пазарджик и Пловдив.

Възстановява се следобедния влак от Ловеч до и от Троян, подобрява се и обслужването по направление Пловдив - Асеновград чрез минимизиране на пътуванията с прекачване в гара Крумово. Обслужването по теснолинейката също се подобрява с промяна в разписанието на нощния влак, който вече ще заминава по-късно, в по-удобно дневно време.

С влизането в сила на новото разписание се възстановява търсената удобна бърза връзка за пътуване от Пловдив към Велико Търново и Русе с прекачване в гара Михайлово от бързия влак № 8631 от Пловдив за Варна на бързия влак № 464 от Димитровград за Горна Оряховица. Възстановява се и маршрутът на влак № 2654 от Варна до Враца, след като през настоящата 2025 г. се движеше само до гара Мездра.

С новия график е предвидено движението и на 8 международни бързи влака.

Запазва се всекидневното движение на влаковете между България и Турция с нощния влак по маршрут София - Халкали - София, както и директните вагони между Букурещ и Халкали в летния период, влаковете между България и Румъния чрез международната връзка по направлението София - Букурещ със сутрешния влак София - Варна с директни вагони за Русе и следобедния влак Русе - София с връзка в гара Русе за и от Букурещ.

През летния период ще се запази движението на директни вагони по направлението София - Горна Оряховица - Букурещ - Горна Оряховица - София и Варна - Русе - Букурещ - Русе - Варна. Другата възможност за международна връзка между България и Румъния е по направлението София - Крайова, която се осъществява в гара Видин със сутрешния влак София - Варна с връзка в гара Мездра за Видин, както и в обратното направление с обедния влак Видин - София.

Източник: NOVA    
Нов график БДЖ Разписание влакове Пътуване с влак Международни влакове Намалено времепътуване Влакови връзки Пътнически превози Бързи влакове Подобрено обслужване Железопътни маршрути
Последвайте ни
Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голяма руска атака

Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голяма руска атака

Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ

Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ

Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

pariteni.bg
Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 1 ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

Виц на деня

Блондинка гледа GPS-а: – Пренасочване… – Леле, дано не ме пренасочи към работа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

ЕС призова Иран да освободи носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади

Свят Преди 15 минути

Тя е арестувана в Иран заедно с още най-малко осем активисти

Стрелба срещу американски войници в Сирия

Стрелба срещу американски войници в Сирия

Свят Преди 49 минути

Инцидентът е първият по рода си, откакто ислямистките сили свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад

,

Израелската армия обяви, че е убила високопоставен командир от "Хамас" в Газа

Свят Преди 2 часа

При удара в град Газа е била поразена кола

,

Властите в Газа предупредиха за хуманитарна катастрофа след бурята в Газа

Свят Преди 2 часа

Повече от 53 000 палатки са били повредени, унищожени или отнесени от водата

Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет

Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет

България Преди 2 часа

Румен Радев не би тръгнал с проект с проксита и подставени хора, допълни той

„Живият Нострадамус“ предсказа проблеми със здравето на Путин през 2026 г.

„Живият Нострадамус“ предсказа проблеми със здравето на Путин през 2026 г.

Свят Преди 3 часа

Психологът Атос Саломе придобива славата си, след като прави няколко предсказания, които впоследствие се сбъдват

.

След сделка със САЩ: Беларус освободи лидери на протестите и нобелов лауреат

Свят Преди 3 часа

Беларуският президент Александър Лукашенко бе арестувал хиляди свои опоненти, критици и протестиращи след изборите през 2020 г.

Танкерни войни в региона на Карибите – САЩ засилват натиска върху Венецуела

Танкерни войни в региона на Карибите – САЩ засилват натиска върху Венецуела

Свят Преди 3 часа

Американският лидер Доналд Тръмп обяви, че дните на венецуелския му колега във властта „са преброени“

,

САЩ отменят санкциите срещу калиевия карбонат от Беларус

Свят Преди 3 часа

Това съобщи държавната новинарска агенция на Беларус – БелТА, след като Коул и президентът Александър Лукашенко проведоха двудневни преговори в Минск

.

Германия изпраща войници за укрепване охраната на източната граница на Полша

Свят Преди 3 часа

Мисията е планирано да започне през второто тримесечие на новата година и ще продължи до края на 2027 г.

,

Украинската армия е блокирала руските сили в северната част на Купянск

Свят Преди 4 часа

Купянск е една от основните цели на руската армия, която от месеци се опитва да го превземе

Eрдоган след срещата с Путин: Мирът не е далеч

Eрдоган след срещата с Путин: Мирът не е далеч

Свят Преди 4 часа

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност

,

Три световни титли за България на Световното по карате киокушин

България Преди 4 часа

Националният отбор завоюва също 2 сребърни и 4 бронзови медала

Тръмп с ново изявление относно мирното споразумение и Донбас

Тръмп с ново изявление относно мирното споразумение и Донбас

Свят Преди 4 часа

Мирното споразумение за Украйна, което се насърчава от Съединените американски щати, може да проработи

След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

България Преди 4 часа

Според синдикатите замразяването на социалните доходи и минималната заплата при смяна на валутата може да създаде допълнителни трудности

Как лицето старее: Видове промени и какво се крие зад тях

Как лицето старее: Видове промени и какво се крие зад тях

Любопитно Преди 5 часа

С възрастта външният вид на лицето се променя не само по отношение на бръчките

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Щедър подарък: Тейлър Суифт раздаде 197 милиона долара бонуси на екипа си

Edna.bg

Атанас Колев: Любовта и да ме намери, ще избяга

Edna.bg

Спорове в Мали: липсата на Сангаре предизвиква бурни дебати

Gong.bg

Майорка триумфира и напусна опасната зона

Gong.bg

Равносметката след оставката на кабинета: Политическите заявки преди консултациите

Nova.bg

Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ

Nova.bg