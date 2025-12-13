Свят

Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голяма руска атака

Русия често взима на прицел енергийната инфраструктура на Украйна от началото на войната

Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голяма руска атака
Н ад 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голямата руска атака през нощта срещу енергийната мрежа на страната и промишлени обекти, съобщиха Би Би Си и Ройтерс, като се позоваха на властите.

Украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко каза, че в пет области са били нанесени удари, при които са били ранени също толкова хора. В ход са дейности по гасене на пожарите и възстановяване на електроснабдяването.

Русия често взима на прицел енергийната инфраструктура на Украйна от началото на войната, но увеличи ударите с настъпването на зимата, отбелязва Би Би Си.

Сред засегнатите региони е южната Одеска област, която според местните власти е станала мишена на най-голямата атака срещу нея от началото на военния конфликт преди близо четири години. 

Нападението бе извършено преди предстоящите в понеделник в Берлин преговори между украинския президент Володимир Зеленски, европейски лидери и пратеник на САЩ за слагане на край на войната.

