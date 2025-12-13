След сделка със САЩ: Беларус освободи лидери на протестите и нобелов лауреат

Б еларус освободи лидерката на протестите Мария Колесникова и носителя на Нобелова награда Алес Беляцки в рамките на важно споразумение, постигнато с посредничеството на САЩ, за освобождаване на над 100 от политическите затворници в страната.

Беларуският президент Александър Лукашенко бе арестувал хиляди свои опоненти, критици и протестиращи след изборите през 2020 г., които правозащитни групи твърдят, че са били манипулирани и са предизвикали седмици на масови протести в цялата страна.

Правозащитни групи, роднини и държавни медии съобщиха, че 123 души са били освободени, включително чуждестранни граждани, след като американски пратеник заяви, че Вашингтон отменя някои санкции срещу Минск, близък съюзник на Москва. „Държавният глава реши да помилва 123 граждани на различни държави“, съобщи беларуската държавна информационна агенция Белта. Правозащитната група „Вясна“ заяви, че известната лидерка на протестите през 2020 г. Колесникова и неговият председател Беляцки са сред тях. „Алес Беляцки е свободен!“, написа правозащитната гупа „Вясна“ в социалните мрежи, добавяйки, че е депортиран в Литва след 1613 дни в затвора. „Говорих с него, той пътува до Литва и се чувства добре“, каза съпругата му Наталия Пинчук пред AФП. Беляцки, дългогодишен противник на Лукашенко и защитник на правата в репресивната страна, спечели Нобеловата награда за мир през 2022 г.

Беларус освободи в събота и опозиционния лидер Виктор Бабарико, съобщи още „Вясна“. „Виктор Бабарико е свободен“, заяви групата в публикация в социалните мрежи. Бабарико беше основен опонент на беларуския президент Александър Лукашенко, преди да бъде хвърлен в затвора преди изборите през 2020 г.