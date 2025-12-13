Властите в Газа предупредиха за хуманитарна катастрофа след бурята в Газа

В ластите в ивицата Газа предупредиха днес за “сложна хуманитарна катастрофа” в опустошената от войната крайбрежна палестинска територия, след като проливни дъждове предизвикаха мащабни наводнения, довели до смъртта на най-малко 11 души, предаде ДПА.

Правителствената медийна служба, свързана с палестинската групировка “Хамас”, също така съобщи, че 13 къщи са се срутили в резултат на проливните дъждове.

Повече от 53 000 палатки са били повредени, унищожени или отнесени от водата.

Бурята е засегнала около една четвърт от общо 1,5 милиона души, живеещи в палатки или временни убежища в резултат на войната в Газа, съобщи още службата.

ДПА уточнява, че тази информация не е проверена по независим път.

Повече от два милиона палестинци живеят в ивицата Газа, която е с дължина около 41 километра и ширина между 6 и 12 километра.

Израел контролира повече от половината от територията по силата на споразумението за прекратяване на огъня, което е в сила от 10 октомври.

Войната в Газа беше предизвикана от атаката, извършена от “Хамас” срещу Израел на 7 октомври 2023 г., посочва ДПА.

Агенцията на ООН за подпомагане на палестински бежанци заяви, че има налично оборудване за настаняване за до 1,3 милиона души, но то се намира извън ивицата.

Без да назове поименно Израел, Агенцията каза, че текущите ограничения за внос на помощи на територията на Газа е политическо мотивирано решение.