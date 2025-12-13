САЩ отменят санкциите срещу калиевия карбонат от Беларус

С ъединените щати отменят санкциите срещу беларуския калиев карбонат, широко използван в селското стопанство за подхранване на различни култури, гласи изявление на пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Джон Коул. Това съобщи държавната новинарска агенция на Беларус – БелТА, след като Коул и президентът Александър Лукашенко проведоха двудневни преговори в Минск, предаде Ройтерс.

„В съответствие с инструкциите на президента Тръмп, Съединените щати отменят санкциите срещу (беларуския) калиев карбонат. Смятам, че това е много добра стъпка от страна на Съединените щати за Беларус. Отменяме ги веднага“, заяви Коул, цитиран на страницата на БелТА.

„С нормализирането на отношенията между двете страни ще бъдат отменени още санкции“, добави специалният пратеник на САЩ.

Коул изрази също така надежда, че в бъдеще Вашингтон и Минск ще стигнат до момент, когато ще отпаднат всички санкции.

Американският представител е определил преговорите с Лукашенко като изключително продуктивни, като двамата са обсъдили широк кръг от въпроси, включително „войната между Украйна и Русия, както и Венецуела“.

„Говорихме за бъдещето. За това как да продължим по пътя на сближаването между САЩ и Беларус, за да нормализираме отношенията. Това е нашата цел“, посочи Коул.

Коул отбеляза и близките отношения между Лукашенко и руския президент Владимир Путин в контекста на войната в Украйна.

„Вашият президент има дълга история с президента Путин и има възможността да го съветва. Това е много полезно в тази ситуация. Те са дългогодишни приятели и имат необходимите отношения, за да обсъждат такива въпроси“, каза американският пратеник.

Коул, който беше назначен миналия месец за специален пратеник на Тръмп в Беларус, е натоварен от президента със задачата да преговаря и за освобождаването на над 1000 политически затворници в бившата съветска република, която е близък съюзник на Русия, посочва Ройтерс.