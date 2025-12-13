ЕС призова Иран да освободи носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади

Е вропейският съюз призова днес за освобождаването на носителката на Нобеловата награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади, арестувана в Иран заедно с още най-малко осем активисти, предаде Франс прес.

"ЕС призовава иранските власти да освободят Мохамади, като вземат предвид и нейното крехко здраве, както и всички хора, които са били задържани несправедливо, докато са упражнявали правото си на свобода на изразяване", заяви говорител на Европейската служба за външна дейност. Той определи вчерашните арести като "дълбоко обезпокоителни".