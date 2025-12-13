Свят

Стрелба срещу американски войници в Сирия

Инцидентът е първият по рода си, откакто ислямистките сили свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад

13 декември 2025, 19:28
Стрелба срещу американски войници в Сирия
Източник: istock

Н яколко сирийски и американски войници бяха ранени при стрелба срещу обща военна делегация в Палмира в Централна Сирия в събота, съобщиха държавните медии. 

Инцидентът е първият по рода си, откакто ислямистките сили свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад през декември миналата година и възобновиха връзките на страната със САЩ. 

„Няколко членове на американските сили“ бяха ранени при стрелбата, заедно с „двама членове на сирийските сили за сигурност“, съобщи държавната информационна агенция SANA, цитирайки източник от силите за сигурност. Войниците са участвали в „съвместен патрул“ в Палмира, която някога е била под контрола на групировката „Ислямска държава“ (ИД), и че стрелецът е бил убит. 

Хеликоптери евакуираха ранените до базата Танф в Южна Сирия, където са разположени американски войски. Миналия месец, по време на посещението на сирийския президент Ахмед ал-Шараа във Вашингтон, Дамаск официално се присъедини към водената от САЩ глобална коалиция срещу групировката „Ислямска държава“.

Източник: БГНЕС    
Сирия Палмира Стрелба Военна делегация Американски войници Сирийски войници Ислямска държава Съвместен патрул Ранени Американско-сирийски връзки
