Любопитно

Пикантна храна: Лекар посочи ползите и вредите

Идеята, че пикантните храни могат да „ускорят метаболизма“, е доста популярна, но няма убедителни научни доказателства

13 декември 2025, 18:12
Пикантна храна: Лекар посочи ползите и вредите
Източник: iStock

Ч ушките съдържат остро вещество, което влияе на здравето.

Гастроентерологът Мария Юриевна Петраченкова разказа кога пикантните храни могат да бъдат полезни и кой трябва да ги избягва.

Органичното съединение капсаицин, което чушките произвеждат, за да се предпазят от тревопасни животни, е отговорно за тяхната лютивина. Когато капсаицинът докосне рецептори в устата и кожата, тялото реагира незабавно – усещане за топлина, изтръпване и лека болка, което наричаме лютивина.

„Количеството лютивина, което човек може да понесе, до голяма степен се определя от генетиката и навиците му с такива храни. Тези, които носят един вариант на определен ген, имат по-висока чувствителност – те усещат лютивината много по-интензивно. Други могат да ядат дори най-лютия чили и едва да го забележат", казва Петраченкова.

Някои проучвания показват също, че колкото повече пикантни храни има в диетата, толкова по-висок е прагът на болката и толкова по-добре човек понася пикантните храни.

Ползите от пикантната храна

Ускорява метаболизма

Идеята, че пикантните храни могат да „ускорят метаболизма“, е доста популярна, но няма убедителни научни доказателства в подкрепа на това . Въпреки че има известен ефект, той е ограничен и краткотраен. Капсаицинът наистина може леко да увеличи разхода на енергия. Това се дължи на факта, че тялото произвежда повече топлина. Освен това, за някои хора пикантните храни намаляват глада, което може косвено да повлияе на приема на калории.

„Пикантните храни не ускоряват метаболизма достатъчно, за да повлияят значително на теглото. Не можете да отслабнете само с добавяне на люти чушки. Храносмилането регулира много механизми, а лютивостта има малък ефект върху това колко бързо храната преминава“, обяснява специалистът.

Ползи за сърдечно-съдовата система

В проучване, публикувано в списание Angiology, авторите установяват, че в сравнение с тези, които рядко (по-малко от един ден в седмицата) ядат пикантни храни, тези, които ядат пикантни храни по-често, имат 12% по-нисък риск от смърт от каквато и да е причина. Освен това, консумацията на пикантни храни е свързана със значително по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания. Подобна връзка обаче не е открита по отношение на смъртността от инсулт.

Поръчайте любимите си продукти с доставка - удобно и достъпно е.

Що се отнася до ефекта на пикантните храни върху кръвното налягане, научните открития са смесени. Например, голямо проучване на китайски жители установи, че жените , които редовно включват люти чушки и подправки в диетата си, имат малко по-ниско систолично (горно) кръвно налягане и по - ниска честота на хипертония. По-широк преглед на клинични проучвания, публикуван в списание Phytotherapy Research, обаче установи, че капсаицинът няма пряк ефект върху кръвното налягане при възрастни : ако се наблюдава някакъв ефект, той е много слаб и непостоянен.

Антимикробни свойства

Има доказателства, че капсаицинът от чушките забавя растежа на бактерии и гъбички, уврежда техните мембрани и намалява токсините. Освен това, редовната консумация на пикантни храни може да поддържа баланса на микрофлората и да има лек превантивен ефект върху здравето на червата.

Вредата от пикантната храна

  • Стомашно-чревно дразнене. Капсаицинът стимулира болковите рецептори в храносмилателния тракт. При хора с гастрит, рефлуксна болест (ГЕРБ) или язви, това увеличава болката, спазмите и гаденето.
  • Повишено киселини. Пикантните храни могат да отпуснат долния езофагеален сфинктер. Това позволява на стомашната киселина да се издигне в хранопровода, причинявайки усещане за парене.
  • Диария и усещане за парене по време на дефекация. Капсаицинът преминава през червата, без да бъде напълно усвоен. Той продължава да дразни лигавицата, което води до разхлабени изпражнения и дискомфорт в аналната област, особено при анални фисури.
  • Временна загуба на вкус. Ако често ядете много пикантни храни, вкусовите ви рецептори може да станат десенсибилизирани. Това е защитна реакция към болка, намаляваща способността ви да възприемате други вкусове.

„Хората с хроничен гастрит, язви, висока стомашна киселинност, възпалителни заболявания на червата, както и тези с чувствителен стомашно-чревен тракт или склонност към киселини, трябва да ограничат или напълно да избягват пикантните храни“, предупреждава специалистът.

Как да неутрализираме пикантността

Ако дискомфортът след консумация на пикантна храна е твърде силен, няма смисъл да пиете вода; това само ще разпространи капсаицина в устата ви и ще засили усещането за парене. Той е мастноразтворимо вещество. За да облекчите бързо усещането за парене, са ви необходими мазнини, протеини или нишесте, за да го разтворите или свържете.

Следователно, най-добрите опции са:

  • Млечни продукти. Изпийте няколко глътки пълномаслено мляко, изяжте лъжица заквасена сметана или кисело мляко. Казеиновият протеин в млякото свързва молекулите капсаицин, а мазнината ги разтваря.
  • Растително масло. Разпръснете малко зехтин или друго растително масло в устата си. Това е чиста мазнина, която бързо ще се разтвори и ще отмие капсаицина от вкусовите ви рецептори.
  • Нишесте и захар. Бързо изяжте парче хляб, ориз или крекер. Нишестето механично ще премахне капсаицина. Малко захар или мед също ще помогнат – сладостта маскира болката.

Основното нещо: пикантната храна може да бъде здравословна, ако стомахът е здрав.

Пикантните храни са реакцията на организма към капсаицина, вещество, намиращо се в чушките, което стимулира рецепторите за болка. Чувствителността към него зависи от генетиката и навиците. Редовната консумация повишава прага на болката. Ползата е, че такива храни поддържат здравословна чревна флора и могат да бъдат полезни за сърдечно-съдовата система. Те обаче могат да раздразнят стомашната лигавица, да увеличат киселините, да причинят диария и временна загуба на вкус. Най-добре е да ограничите или избягвате пикантните храни, ако имате гастрит, язви, висока киселинност или чревно възпаление. За облекчаване на усещането за парене е най-добре да използвате мляко, кисело мляко, заквасена сметана, растително масло, хляб, ориз или мед – те разтварят или свързват капсаицина.

Източник: rambler.ru    
Лютиви храни Капсаицин Ползи за здравето Вреди от лютиви храни Стомашно-чревен тракт Метаболизъм Сърдечно-съдова система Неутрализиране на лютивина Чувствителност към лютивина Гастроентеролог
Последвайте ни
След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голяма руска атака

Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голяма руска атака

Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет

Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет

„Живият Нострадамус“ предсказа проблеми със здравето на Путин през 2026 г.

„Живият Нострадамус“ предсказа проблеми със здравето на Путин през 2026 г.

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

pariteni.bg
Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 1 ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

Виц на деня

Блондинка гледа GPS-а: – Пренасочване… – Леле, дано не ме пренасочи към работа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Израелската армия обяви, че е убила високопоставен командир от "Хамас" в Газа

Свят Преди 30 минути

При удара в град Газа е била поразена кола

,

Властите в Газа предупредиха за хуманитарна катастрофа след бурята в Газа

Свят Преди 40 минути

Повече от 53 000 палатки са били повредени, унищожени или отнесени от водата

,

САЩ отменят санкциите срещу калиевия карбонат от Беларус

Свят Преди 2 часа

Това съобщи държавната новинарска агенция на Беларус – БелТА, след като Коул и президентът Александър Лукашенко проведоха двудневни преговори в Минск

.

Германия изпраща войници за укрепване охраната на източната граница на Полша

Свят Преди 2 часа

Мисията е планирано да започне през второто тримесечие на новата година и ще продължи до края на 2027 г.

Eрдоган след срещата с Путин: Мирът не е далеч

Eрдоган след срещата с Путин: Мирът не е далеч

Свят Преди 2 часа

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност

,

Три световни титли за България на Световното по карате киокушин

България Преди 2 часа

Националният отбор завоюва също 2 сребърни и 4 бронзови медала

Тръмп с ново изявление относно мирното споразумение и Донбас

Тръмп с ново изявление относно мирното споразумение и Донбас

Свят Преди 2 часа

Мирното споразумение за Украйна, което се насърчава от Съединените американски щати, може да проработи

Как лицето старее: Видове промени и какво се крие зад тях

Как лицето старее: Видове промени и какво се крие зад тях

Любопитно Преди 3 часа

С възрастта външният вид на лицето се променя не само по отношение на бръчките

Зеленски: Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия

Зеленски: Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия

Свят Преди 3 часа

Руски удари през нощта нанесоха щети на над десет граждански съоръжения и оставиха хиляди хора без ток в седем области, съобщи украинският президент

Нови сражения на границата с Камбоджа, четирима тайландски войници са убити

Нови сражения на границата с Камбоджа, четирима тайландски войници са убити

Свят Преди 4 часа

Жертвите на наводненията и свлачищата в Индонезия надхвърлиха 1000 души

Жертвите на наводненията и свлачищата в Индонезия надхвърлиха 1000 души

Свят Преди 4 часа

218 други все още са в неизвестност

Украинска атака с дронове срещу руския град Саратов взе жертви

Украинска атака с дронове срещу руския град Саратов взе жертви

Свят Преди 4 часа

Това съобщи регионалният губернатор Роман Бусаргин

Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 5 часа

Предстои три влекача да опитат да изтеглят кораба

Кои са най-търсените професии по региони и сектори

Кои са най-търсените професии по региони и сектори

България Преди 5 часа

Бизнесът търси хора с нови умения за зелена и цифрова икономика

Неороялизъм: Мечтата на Тръмп за неограничена власт

Неороялизъм: Мечтата на Тръмп за неограничена власт

Свят Преди 5 часа

Трудно е да се намери и една лоша дума, казана от американския президент Доналд Тръмп за „силните мъже”

Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33

Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33

България Преди 5 часа

Кметът на София и доброволци помогнаха с разчистването на столичния квартал ''Люлин"

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Атанас Колев: Любовта и да ме намери, ще избяга

Edna.bg

Грим 2026: Цветна и индивидуална визия с акцент върху изразяването (СНИМКИ)

Edna.bg

Най-големият предколеден подарък за Евертон Бала

Gong.bg

Юлиян Петков: Продължаваме напред

Gong.bg

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Nova.bg

Бюджет 2026 след оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

Nova.bg