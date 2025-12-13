Пикантна храна: Лекар посочи ползите и вредите

Ч ушките съдържат остро вещество, което влияе на здравето.

Гастроентерологът Мария Юриевна Петраченкова разказа кога пикантните храни могат да бъдат полезни и кой трябва да ги избягва.

Органичното съединение капсаицин, което чушките произвеждат, за да се предпазят от тревопасни животни, е отговорно за тяхната лютивина. Когато капсаицинът докосне рецептори в устата и кожата, тялото реагира незабавно – усещане за топлина, изтръпване и лека болка, което наричаме лютивина.

„Количеството лютивина, което човек може да понесе, до голяма степен се определя от генетиката и навиците му с такива храни. Тези, които носят един вариант на определен ген, имат по-висока чувствителност – те усещат лютивината много по-интензивно. Други могат да ядат дори най-лютия чили и едва да го забележат", казва Петраченкова.

Някои проучвания показват също, че колкото повече пикантни храни има в диетата, толкова по-висок е прагът на болката и толкова по-добре човек понася пикантните храни.

Ползите от пикантната храна

Ускорява метаболизма

Идеята, че пикантните храни могат да „ускорят метаболизма“, е доста популярна, но няма убедителни научни доказателства в подкрепа на това . Въпреки че има известен ефект, той е ограничен и краткотраен. Капсаицинът наистина може леко да увеличи разхода на енергия. Това се дължи на факта, че тялото произвежда повече топлина. Освен това, за някои хора пикантните храни намаляват глада, което може косвено да повлияе на приема на калории.

„Пикантните храни не ускоряват метаболизма достатъчно, за да повлияят значително на теглото. Не можете да отслабнете само с добавяне на люти чушки. Храносмилането регулира много механизми, а лютивостта има малък ефект върху това колко бързо храната преминава“, обяснява специалистът.

Ползи за сърдечно-съдовата система

В проучване, публикувано в списание Angiology, авторите установяват, че в сравнение с тези, които рядко (по-малко от един ден в седмицата) ядат пикантни храни, тези, които ядат пикантни храни по-често, имат 12% по-нисък риск от смърт от каквато и да е причина. Освен това, консумацията на пикантни храни е свързана със значително по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания. Подобна връзка обаче не е открита по отношение на смъртността от инсулт.

Поръчайте любимите си продукти с доставка - удобно и достъпно е.

Що се отнася до ефекта на пикантните храни върху кръвното налягане, научните открития са смесени. Например, голямо проучване на китайски жители установи, че жените , които редовно включват люти чушки и подправки в диетата си, имат малко по-ниско систолично (горно) кръвно налягане и по - ниска честота на хипертония. По-широк преглед на клинични проучвания, публикуван в списание Phytotherapy Research, обаче установи, че капсаицинът няма пряк ефект върху кръвното налягане при възрастни : ако се наблюдава някакъв ефект, той е много слаб и непостоянен.

Антимикробни свойства

Има доказателства, че капсаицинът от чушките забавя растежа на бактерии и гъбички, уврежда техните мембрани и намалява токсините. Освен това, редовната консумация на пикантни храни може да поддържа баланса на микрофлората и да има лек превантивен ефект върху здравето на червата.

Вредата от пикантната храна

Стомашно-чревно дразнене . Капсаицинът стимулира болковите рецептори в храносмилателния тракт. При хора с гастрит, рефлуксна болест (ГЕРБ) или язви, това увеличава болката, спазмите и гаденето.

. Капсаицинът стимулира болковите рецептори в храносмилателния тракт. При хора с гастрит, рефлуксна болест (ГЕРБ) или язви, това увеличава болката, спазмите и гаденето. Повишено киселини . Пикантните храни могат да отпуснат долния езофагеален сфинктер. Това позволява на стомашната киселина да се издигне в хранопровода, причинявайки усещане за парене.

. Пикантните храни могат да отпуснат долния езофагеален сфинктер. Това позволява на стомашната киселина да се издигне в хранопровода, причинявайки усещане за парене. Диария и усещане за парене по време на дефекация. Капсаицинът преминава през червата, без да бъде напълно усвоен. Той продължава да дразни лигавицата, което води до разхлабени изпражнения и дискомфорт в аналната област, особено при анални фисури.

Капсаицинът преминава през червата, без да бъде напълно усвоен. Той продължава да дразни лигавицата, което води до разхлабени изпражнения и дискомфорт в аналната област, особено при анални фисури. Временна загуба на вкус. Ако често ядете много пикантни храни, вкусовите ви рецептори може да станат десенсибилизирани. Това е защитна реакция към болка, намаляваща способността ви да възприемате други вкусове.

„Хората с хроничен гастрит, язви, висока стомашна киселинност, възпалителни заболявания на червата, както и тези с чувствителен стомашно-чревен тракт или склонност към киселини, трябва да ограничат или напълно да избягват пикантните храни“, предупреждава специалистът.

Как да неутрализираме пикантността

Ако дискомфортът след консумация на пикантна храна е твърде силен, няма смисъл да пиете вода; това само ще разпространи капсаицина в устата ви и ще засили усещането за парене. Той е мастноразтворимо вещество. За да облекчите бързо усещането за парене, са ви необходими мазнини, протеини или нишесте, за да го разтворите или свържете.

Следователно, най-добрите опции са:

Млечни продукти . Изпийте няколко глътки пълномаслено мляко, изяжте лъжица заквасена сметана или кисело мляко. Казеиновият протеин в млякото свързва молекулите капсаицин, а мазнината ги разтваря.

. Изпийте няколко глътки пълномаслено мляко, изяжте лъжица заквасена сметана или кисело мляко. Казеиновият протеин в млякото свързва молекулите капсаицин, а мазнината ги разтваря. Растително масло. Разпръснете малко зехтин или друго растително масло в устата си. Това е чиста мазнина, която бързо ще се разтвори и ще отмие капсаицина от вкусовите ви рецептори.

Разпръснете малко зехтин или друго растително масло в устата си. Това е чиста мазнина, която бързо ще се разтвори и ще отмие капсаицина от вкусовите ви рецептори. Нишесте и захар. Бързо изяжте парче хляб, ориз или крекер. Нишестето механично ще премахне капсаицина. Малко захар или мед също ще помогнат – сладостта маскира болката.

Основното нещо: пикантната храна може да бъде здравословна, ако стомахът е здрав.

Пикантните храни са реакцията на организма към капсаицина, вещество, намиращо се в чушките, което стимулира рецепторите за болка. Чувствителността към него зависи от генетиката и навиците. Редовната консумация повишава прага на болката. Ползата е, че такива храни поддържат здравословна чревна флора и могат да бъдат полезни за сърдечно-съдовата система. Те обаче могат да раздразнят стомашната лигавица, да увеличат киселините, да причинят диария и временна загуба на вкус. Най-добре е да ограничите или избягвате пикантните храни, ако имате гастрит, язви, висока киселинност или чревно възпаление. За облекчаване на усещането за парене е най-добре да използвате мляко, кисело мляко, заквасена сметана, растително масло, хляб, ориз или мед – те разтварят или свързват капсаицина.