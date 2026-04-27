Технологии

Как лесно да сканираме документи с Android

Дигитализацията изисква все повече документи да бъдат сканирани и изпращани онлайн. Това е удобно и пести време, но ако нямаме скенер? Имаме смартфон и той може да върши същата работа, при това още по-бързо и по-ефективно

Мартин Дешев

27 април 2026, 10:30
Източник: Unsplash.com

С ъвременните смартфони отдавна са заменили камерите, GPS устройствата и дори портфейлите, но все по-голям брой потребители едва сега откриват, че техните Android устройства могат да функционират и като скенери, факс машини и дори измервателни инструменти – често без нужда от допълнителен хардуер. Според How-To Geek, много Android телефони вече включват вградени функции, които елиминират нуждата от традиционно офис оборудване. От дигитализиране на документи до оценка на реални размери, тези инструменти са вградени в приложения и системни функции, които повечето потребители пренебрегват. 

Дните на обемистите скенери отдавна отминаха. Повечето потребители на Android не знаят, че Google Drive, който е предварително инсталиран на почти всяко устройство, разполага с професионален скенер за документи. Само с натискане на бутона „+“ и избиране на „Сканиране“, камерата се трансформира в интелигентен дигитайзер. 

За разлика от стандартна снимка, този инструмент автоматично разпознава ръбове, коригира перспективата и оптимизира осветлението, за да гарантира, че текстът е ясен и четлив. За тези, които са в екосистемата на Samsung, приложението Камера прави това автоматично. Просто го насочете към документ и се появява икона „T“ (Сканиране). Тези инструменти генерират висококачествени PDF файлове, които често са неразличими от тези, създадени от специализирана офис техника. 

Въпреки че факсът изглежда като реликва от 90-те години на миналия век, много институции все още го изискват. Не е нужно да търсите местен печатарски център, за да изпратите факс. Вашият телефон с Android се справя с това чрез комбинация от вградения си PDF принтер и интернет-базирани услуги. 

Като използвате функцията „Печат“ на който и да е документ или изображение и изберете „Запазване като PDF“, създавате файл, готов за факс. Оттам услуги като eFax или Simple Fax (интегрирани в много пакети за продуктивност) ви позволяват да изпратите този документ до традиционен факс чрез облака. Въпреки че тези услуги често са с малки такси, те са далеч по-удобни от използването на традиционни факс машини. 

Освен обработката на документи, устройствата с Android могат да служат и като инструменти за измерване. Използвайки комбинация от камери и сензори, някои приложения и вградени функции могат да оценяват разстояния, размери и дори ъгли. Макар и не винаги толкова прецизни, колкото професионалното оборудване, тези инструменти са достатъчно точни за ежедневни задачи, като например измерване на мебели или проверка на размерите на обекти. 

Използвайки технологията ARCore на Google, по-новите телефони с Android могат да действат като прецизна ролетка. Собствениците на Samsung имат достъп до приложението Quick Measure, докато Pixel и други потребители на Android могат да използват различни инструменти, базирани на AR (преди това „Measure“ на Google), за да изчислят размерите на стая или височината на човек, просто като насочат камерата. Чрез закрепване на „точки“ в 3D пространството, телефонът използва своите сензори, за да осигури линейни измервания.

Тази многофункционалност отразява по-широка тенденция в дизайна на смартфоните: замяна на устройства с едно предназначение с многофункционални цифрови решения. Напредъкът в качеството на камерата и обработката на софтуера направи възможно телефоните да възпроизвеждат инструменти, които някога са изисквали специализиран хардуер.

Въпреки полезността си, тези функции остават недостатъчно използвани. Много потребители продължават да изтеглят приложения на трети страни или да разчитат на външни устройства, без да знаят, че телефонът им вече включва подобни възможности. Експертите предлагат да се проучат приложенията по подразбиране и системните настройки, преди да се търсят допълнителни инструменти, тъй като вградените опции често са по-сигурни и по-добре интегрирани с устройството.

Редактор: Мартин Дешев
Android лични данни поверителност смартфон мобилен телефон софтуер технологии приложение
Последвайте ни
Колко пари са нужни за издръжката на семейство от трима

Колко пари са нужни за издръжката на семейство от трима

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 5 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

Свят Преди 9 минути

Откриха военен боеприпас при разчистване на кабинет в гимназия в Добрич

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Всичко от днес

