Плашещ растеж: Как Китай и Индия променят световния автомобилен пазар

С ветовната автомобилна индустрия функционира при относително стабилни условия от десетилетия. Силата на повечето от тези производители се гради върху десетки години технологично усъвършенстване на двигателя с вътрешно горене, както и върху силно интегрирани и оптимизирани вериги за доставки, които позволяваха автомобилите и техните компоненти да се произвеждат на ниска цена.

През последните 15 години обаче този бизнес се изправи пред предизвикателство, отправени му от електрическия автомобил. През 2024 г. повече от един на всеки пет автомобила, продадени в световен мащаб, е бил електрически. Тези промени представляват все по-голямо предизвикателство за т. нар. наследствени автомобилни производители. В същото време, ръстът на автомобилните продажби се измести към развиващите се икономики, включително Китай, като около половината от световните продажби сега са в тези региони.

Производството на автомобили в Китай достигна рекордните 27 милиона през 2024 г., когато страната стана и най-големият износител на автомобили в света.

Специален доклад на МАЕ, публикуван като част от поредицата „Перспективи на енергийните технологии“, има за цел да предостави технологична и пазарна информация, за да помогне на вземащите решения на правителства и индустрията.

Автомобилната индустрия претърпява дълбоки промени, след като продажбите на електрически автомобили продължават да нарастват, а географията на световните автомобилни продажби се променя.

Световните автомобилни продажби достигнаха 80 милиона през 2024 г. и до голяма степен се възстановиха от спада, свързан с пандемията. Последният растеж се дължи изключително на продажбите на електрически и хибридни автомобили, които съставляваха около 30% от общите продажби на автомобили през 2024 г., докато световните продажби на автомобили с двигател с вътрешно горене достигнаха пик през 2017 г. и оттогава са спаднали с 30%.

За разлика от това, продажбите на електрически автомобили са нараснали повече от 14 пъти през същия период, достигайки над една пета от продадените автомобили в световен мащаб през 2024 г.

Географията на автомобилните пазари също се променя: Китай и други развиващи се икономики сега представляват над половината от световните продажби на автомобили, в сравнение с едва 20% през 2000 г.

Производството на автомобили в Китай се е увеличило повече от два пъти между 2010 и 2024 г., като Китай изпревари Европейския съюз и се превърна в най-големия износител в света. Глобалното производство на автомобили днес е по-ниско от пика си от 2017 г. и неговите центрове са се изместили. Китай сега представлява 40% от общия производствен капацитет, а Европа и Северна Америка - по 15%. Производството на автомобили в Индия също е нараснало и сега е с 25% над нивата от 2017 г.

За разлика от това, производството в развитите икономики е спряло или е намаляло през последното десетилетие, въпреки че Европейският съюз и Япония все още разчитат в голяма степен на експортните пазари, които представляват 40% или повече от производството.

Как настоящата автомобилна индустрия ще реагира на тези промени ще бъде от решаващо значение за нейното бъдеще и това на индустриите по цялата верига на доставки - и за енергийния сектор като цяло.

Пътническите автомобили са най-големият източник на световно търсене на петрол днес, покривайки около една четвърт от общото потребление, докато електрическите автомобили са малък, но нарастващ двигател на търсенето на електроенергия. Използването на алтернативни горива, по-специално биогорива, представлява 5% от потреблението на енергия от автомобили днес и се очаква да нараства в подкрепа на политически приоритети като диверсификация на горивата и намаляване на емисиите. Степента и темпото, с които автомобилите ще се електрифицират, обаче е това, което ще повлияе най-много на бъдещото производство на автомобили, както и на енергийния сектор, и обяснява фокуса на този доклад.

Продажбите на коли с ДВГ няма да намалеят бързо – автомобилните производители на автомобили трябва да се справят с прехода на ток, който се случва с различна скорост.

Въпреки че продажбите на автомобили с ДВГ се очаква да продължат да намаляват в Китай и развитите икономики като цяло през следващите години, те вероятно ще се увеличат в други региони. Различните регионални технологични комбинации представляват предизвикателства за световната индустрия.

Днес японските производители доставят две трети от продаваните автомобили в Югоизточна Азия и над половината от продаваните в Близкия изток и Индия; европейските производители имат близо 50% пазарен дял в Централна и Южна Америка. Утвърдените в индустрията производители доминират в продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене в тези региони, а липсата на инфраструктура за зареждане е пречка за растежа на продажбите на електрически автомобили.

Но въпреки това пазарното им навлизане в тези региони се увеличава, което е предизвикателство за пазарния дял на утвърдените производители; вносът от Китай съставлява 90% от продажбите на електрически автомобили на развиващите се пазари днес.

Новите участници на пазара завладяват все по-голям дял от пазара на електрически автомобили.

Ръстът на продажбите на електрически автомобили през последните години е от полза особено за новите производители на електрически автомобили от Китай и базираната в САЩ Tesla; Около 45% от световните EV продажби през 2024 г. са били от производители на е-коли, занимаващи се единствено с тази дейност. Китайските електрически автомобили са конкурентни по отношение на разходите на вътрешния пазар и все по-често в чужбина. Около 70% от продаваните по целия свят електрически автомобили се произвеждат в Китай, отчасти благодарение на правителствените индустриални политики, като например нисколихвени заеми, които са подпомогнали разширяването на производството, силните вериги за доставки и разработването на съвременни технологии за батерии. Две трети от продадените в Китай електрически автомобили с батерии през 2024 г. са били по-евтини от автомобили с двигател с вътрешно горене с еквивалентен размер.

Автомобилната индустрия е ключов фактор за много икономики

Автомобилопроизводството и поддържащите го сектори представляват 2-6% от БВП в основните страни производителки на автомобили.

Най-големите производители на автомобили в света – Китай, Европейският съюз, Япония, Корея и Съединените щати – заедно представляват около 80% от пряката добавена стойност в световното автомобилно производство.

Производството на автомобили осигурява пряка заетост на над 10 милиона души в световен мащаб днес, почти половината от които са в Китай и Европейския съюз. Косвената заетост в свързани индустрии също допринася за значението на автомобилната индустрия като двигател на работните места. Например в Япония автомобилната индустрия пряко поддържа около 900 000 работни места, но това нараства до 1,4 милиона работни места, когато се включат тези в индустриите нагоре по веригата, като например доставката на материали и оборудване.

Пазарът на автомобилните доставчици днес е на стойност около $1,3 трилиона, което се равнява на 40% от световния автомобилен пазар. Над две трети от пазара е свързан с компоненти, различни от силовото предаване, докато около 20% са специфични за двигателите с вътрешно горене.

Батериите са ключови за регионалните различия в производствените разходи – и за стойността, създадена в регионалните икономики. Преките разходи за производство на електрически автомобил с батерии са по-високи от производството на автомобил с двигател с вътрешно горене, най-вече поради разходите за батериите.

Производството на автомобили в Китай е по-евтино, отколкото в развитите икономики, особено на електрически автомобили.

Производството на малък SUV в Китай е с над 30% по-евтино, отколкото в развитите икономики, както за двигатели с вътрешно горене, така и за електрически задвижвания с батерии. Мащабните производствени операции и вертикалната интеграция са основните причини за ценова конкурентоспособност на Китай; по-ниските цени на енергията и разходите за труд също допринасят, но в по-малка степен. Всичко това обяснява близо 40% разлика в производствените разходи за електрически автомобили в Китай в сравнение с развитите икономики.

Средните цени на батерийните клетки в Китай са с над 30% по-ниски, отколкото в Европа, и с над 20% по-ниски, отколкото в САЩ. Цената на еквивалентна батерия, изцяло произведена в Европа, би била със 70% по-висока от тази, произвеждана в Китай днес. Достъпът до евтини компоненти и критични минерали представлява 30% от разликата в разходите, но другата половина се дължи на ефективността на производството и автоматизацията.