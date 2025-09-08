Свят

Битка за Европа - германските срещу китайските коли

"Фолксваген", заедно с "Бе Ем Ве" и "Мерцедес", се опитва да навакса загубените позиции

8 септември 2025, 19:08
Н ай-големият автомобилен производител в Европа - "Фолксваген" представи серия от по-достъпни електромобили, докато китайският гигант BYD обяви, че ще започне производство на евтин модел в Европа, предаде АФП.

Двете съобщения, направени на престижното автомобилно изложение в Мюнхен, подчертават ожесточената конкуренция между традиционните европейски компании и бързо растящите китайски производители.

Колко добри са електромобилите от Китай?

"Фолксваген", заедно с "Бе Ем Ве" и "Мерцедес", се опитва да навакса загубените позиции в надпреварата за лидерството при електрическите коли. Германският концерн показа четири електрически модела, с начална цена около 25 000 евро – по-ниска от повечето европейски електромобили днес. Пазарният дебют е планиран за следващата година.

Главният изпълнителен директор на "Фолксваген" Оливър Блуме обаче призна, че компанията е изправена пред сериозни предизвикателства.

"Автомобилната индустрия, и особено групата "Фолксваген" никога не е срещала толкова силни насрещни ветрове едновременно", заяви той, като посочи особено тежката конкуренция в Китай, където "Фолксваген" губи пазарен дял.

"BYD без съмнение върши страхотна работа там", добави Блуме.

Китайската компания обяви, че компактният електромобил "Долфин Сърф", който вече се продава в Европа за около 20 000 евро, ще започне да се произвежда в новия завод на BYD в Унгария в края на 2025 г.

"Почти сме готови да произвеждаме нашите автомобили в Европа, за Европа", каза заместник-председателят на компанията Стела Ли. Производството в страна от ЕС ще помогне на BYD да избегне тежките мита, наложени от Брюксел върху китайски електромобили заради предполагаеми държавни субсидии.

В Китай: Бум на продажбите на електрически автомобили

В същото време германските автомобилни гиганти страдат от слабо търсене и агресивна конкуренция в Китай, докато в Европа преходът към електромобили се оказа по-бавен от очакваното, а високите цени възпират мнозина потребители.

На този фон расте натискът върху Европейския съюз да преразгледа плана за прекратяване на продажбите на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 г. 

Източник: БГНЕС    
