Планът, обявен от осем правителствени агенции за 2025 и 2026 г., има за цел да „засили разследванията на разходите и надзора на цените"

13 септември 2025, 18:10
Китай обяви план за „стабилизиране“ на растежа в автомобилния сектор
К итай обяви план за „стабилизиране“ на растежа в автомобилния сектор през следващите две години на фона на ожесточена ценова война между производителите и затруднения в износа, предаде Франс прес.

Планът предвижда забавяне на растежа на общите продажби на автомобили от 2025 г. нататък с цел постигане на ръст от плюс 3 % спрямо миналата година за общо около 32,3 милиона продадени автомобила. Това представлява спад в сравнение с ръста от 4,5%, регистриран между 2023 и 2024 г. от Китайската асоциация на автомобилните производители

Въпреки това растежът трябва да остане значителен в сегмента на превозните средства с нови енергийни източници, за които се очакват продажби от 15,5 милиона броя през 2025 г., което представлява ръст от близо 20% спрямо 2024 г.

Планът, обявен от осем правителствени агенции за 2025 и 2026 г., има за цел да „засили разследванията на разходите и надзора на цените“, но също така да насърчи иновациите и да подкрепи вътрешното търсене, според китайската новинарска агенция Синхуа, която не предоставя повече детайли.

Китайската държава инвестира масирано през последните години, за да подкрепи развитието и производството на националната си индустрия за електромобили. Но ценовата война доведе до фалит на много новосъздадени предприятия, тъй като големите производители наводниха пазара с евтини автомобили, съчетани с атрактивни програми за обратно изкупуване.

По време на среща през юли висши китайски служители призоваха да се ограничи „нерационалната конкуренция” и да се насърчи „по-здравословно” развитие на сектора.

Китайските автомобилни производители трябва да посрещнат и предизвикателства, свързани с износа, особено към Европейския съюз, който през 2023 г. започна разследване спрямо Китай за нелоялна конкуренция.

По-рано тази седмица Мексико обяви законопроект, предвиждащ увеличаване на митата върху китайските автомобили до 50%, спрямо настоящия диапазон от 15% до 20%, което предизвика гнева на Пекин.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
