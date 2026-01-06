Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

„Едрите хора просто нямат самоконтрол.“ „Всичко е въпрос на лична отговорност.“ Това са само част от коментарите, които илюстрират широко разпространеното схващане, че затлъстяването е просто въпрос на воля. Но докато осем от десет души вярват в това, експертите предупреждават, че истината е много по-сложна, предаде ВВС.

„Често виждам пациенти, които са силно мотивирани и информирани, но въпреки постоянните си опити, продължават да се борят с теглото си“, казва диетологът Бини Суреш. „Термини като „воля“ и „самоконтрол“ са погрешни“, съгласява се д-р Ким Бойд от WeightWatchers. „Затлъстяването е много по-сложно състояние.“

Битка срещу биологията

Според проф. Садаф Фаруки, която ръководи проучване за генетиката на затлъстяването в Кеймбридж, теглото ни е значително повлияно от гените. „Определени гени влияят на частите от мозъка, които регулират глада и ситостта. Вариации в тези гени, които се срещат при хора със затлъстяване, означават, че те се чувстват по-гладни и по-трудно се засищат след хранене“, обяснява тя.

Един от най-важните такива гени, MC4R, се носи от около една пета от населението на света и насърчава преяждането. „Други гени пък влияят на метаболизма – колко бързо изгаряме енергия“, добавя проф. Фаруки. „Новите лекарства за отслабване са толкова ефективни, защото помагат в битката именно с тези биологични фактори.“

Науката зад йо-йо диетите

Why some people find it harder to lose weight, according to science https://t.co/KggQWIgKub pic.twitter.com/S1CUVFJWH3 — The Independent (@Independent) January 6, 2026

Според хирурга Андрю Дженкинсън, всеки от нас има „зададена точка на теглото“ – тегло, което мозъкът му възприема като нормално, независимо дали е здравословно. Тази точка се определя както от генетиката, така и от фактори като стрес, сън и хранителна среда.

„Ако теглото ви падне под тази точка, гладът се засилва, а метаболизмът се забавя, сякаш тялото гладува“, казва той. „Тези сигнали за апетит са изключително силни, почти невъзможни за игнориране.“

„Например, ако тежите 127 килограма и мозъкът ви иска да сте 127 килограма, а вие преминете на нискокалорична диета и отслабнете с 13 килограма, реакцията на тялото ви е същата, сякаш гладувате“, обяснява той.

Това се дължи на хормона лептин, който сигнализира на мозъка колко енергия е съхранена в тялото. В съвременната среда, богата на преработени храни, високите нива на инсулин могат да „заглушат“ сигнала на лептина, и мозъкът спира да усеща реалните енергийни запаси.

„Обезогенната“ среда

Нашите гени не са се променили, но средата, в която живеем – да. Огромното количество достъпна, висококалорична храна, агресивният маркетинг, нарастващите порции и заседналият начин на живот създават т.нар. „обезогенна среда“.

„Живеем в среда, създадена за прекомерна консумация“, казва диетологът Суреш. „Затлъстяването не е провал на характера. То е сложно, хронично състояние, оформено от биологията и средата. Само волята не е достатъчна.“

Дебатът за личната отговорност

Докато някои експерти смятат, че затлъстяването е „индивидуален проблем“, други, като директора по обществено здраве Алис Уайзман, твърдят: "Не сме станали изведнъж по-безволеви. Средата се промени.“ Тя посочва, че по-здравословните храни са над два пъти по-скъпи от нездравословните, което прави избора труден за семейства с ограничени средства.

Проф. Кийт Фрейн се съгласява, че средата е ключова, но предупреждава: „Притеснявам се, че отхвърлянето на „волята“ прави твърде лесно човек да се примири с тегло, което не е здравословно.“

В крайна сметка, волята винаги ще играе роля. Психологът д-р Елинор Брайънт обяснява, че тя не е константа, а се влияе от умората, настроението и глада. Важно е и как мислим за нея. Хората с „гъвкава“ воля са по-успешни - те си позволяват малки прегрешения, без да се отказват напълно.

„Когато пациентите разберат, че борбата им се корени в биологията, а не в липса на дисциплина, връзката им с храната се подобрява значително“, заключава Суреш. „Това измества фокуса от морална преценка към състрадателна, научнообоснована подкрепа.“