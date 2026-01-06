Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

П резидентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг призова за „нова фаза“ в отношенията с Китай по време на срещата си с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин в понеделник, 5 януари. Регионалната сигурност и премахването на неофициалната забрана на Пекин за корейската поп култура са водещи в дневния ред на Лий, докато той продължава четиридневната си визита в Китай. Предстои му да се срещне с китайския премиер Ли Чианг и председателя на парламента Джао Лъджи във вторник, 6 януари, предаде ВВС.

Това е първото посещение на южнокорейски лидер от 2019 г. насам. Двустранните отношения бяха влошени при предшественика на Лий, импийчнатият бивш президент Юн Сук Йол, който беше много критичен към Китай. Си, от своя страна, изглеждаше нетърпелив да засили връзките си с Южна Корея на фона на дипломатически спор между Китай и Япония. Южна Корея е съюзник по сигурността на САЩ – подобно на Япония – но също така разчита на Китай за търговия. Експертите казват, че се очаква Лий да продължи да балансира по дипломатическа тънка линия между Пекин и Токио.

Посещението бележи втората среща между двамата лидери от ноември, когато Си посети Южна Корея за регионална икономическа среща на върха. В понеделник Лий заяви, че визитата е „решаваща възможност“ за „пълномащабно възстановяване на отношенията между Южна Корея и Китай“, съобщи южнокорейският вестник Chosun. „Искаме да навлезем в нова фаза на развитие на отношенията между Южна Корея и Китай.“

Държавни служители и компании от двете страни подписаха поредица от споразумения за сътрудничество в областта на технологиите, търговията и околната среда.

Селфита между лидерите

Лий си направи и селфита със Си, използвайки телефон Xiaomi, който китайският президент му беше подарил миналата година. „Качеството на изображението със сигурност е добро, нали?“, написа Лий в X заедно със снимките.

Във видео от събитието се чува как президент Си хвали фотографските умения на Лий преди да се снимат.

Си отбеляза, че „международната ситуация става все по-турбулентна и сложна“. Срещата се проведе след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ през уикенда. Си призова Лий „твърдо да застане на правилната страна на историята и да направи правилни стратегически избори“, съобщи официалната китайска информационна агенция Xinhua. Той също така припомни общата история на двете страни в съпротивата срещу японския милитаризъм, заявявайки, че Китай и Южна Корея сега трябва „да работят ръка за ръка, за да запазят резултатите от победата във Втората световна война и да поддържат мира и стабилността в Североизточна Азия“.

Нетърпението на Си да се срещне с Лий сигнализира натиска, пред който е изправен в търсенето на регионален съюзник, каза пред Би Би Си Парк Сюн-чан, професор по китаистика в университета Йонгин. „Китай може да увърта, но неговото искане е ясно: застанете на страната на Китай и осъдете Япония.“ По време на четиридневното си пътуване до Китай, Лий се очаква да проведе възпоменателна служба в Шанхай за активисти, които са се борили за независимостта на Корея от Япония. Но докато Южна Корея „все още показва цялото си уважение към Китай“, тя иска да „засили отношенията си както с Япония, така и с Китай“, каза г-н Парк.

Според съобщенията, Лий планира да посети Япония по-късно този месец, за да се срещне с премиера Санае Такаичи. Японският лидер е критикуван от Пекин за предложението си в парламента, че Токио може да отговори със собствени сили за самоотбрана в случай на китайско нападение над Тайван, самоуправляващия се остров, който Китай счита за своя територия.

Сигурността на Корейския полуостров също е била част от дискусиите. Лий се е опитвал да ангажира Северна Корея дипломатически, но досега е постигнат малък напредък. Той се нуждае от китайско сътрудничество, за да притисне севернокорейския лидер Ким Чен Ун да се откаже от ядрените си оръжия. Пекин е един от най-големите икономически и дипломатически поддръжници на Пхенян. Лий обеща в понеделник да работи с Китай за „жизнеспособни алтернативи за мир на Корейския полуостров“. В неделя военните на Сеул съобщиха, че Пхенян е изстрелял балистични ракети край източното си крайбрежие. А в понеделник севернокорейската държавна информационна агенция съобщи, че страната е тествала хиперзвукови ракети, за да оцени възможностите си за възпиране след последните събития, което е очевидна препратка към залавянето на Мадуро от САЩ.

Остава неясно доколко Лий ще може да притисне Китай по въпроса за Северна Корея. През септември Си обеща да засили „традиционното приятелство“ на Пекин с Пхенян.

Друг важен въпрос в дневния ред на Лий са неофициалните ограничения на Китай върху южнокорейската музика и драми, които са в сила от десетилетие. K-pop и K-драми са или недостъпни, или трудни за достъп на китайските медийни платформи. Въпреки че Китай никога не е признавал забрана за корейски изпълнители, се смята, че това е протест срещу решението на Южна Корея да разположи американска противоракетна система през 2016 г., която Китай разглежда като заплаха за военните си операции в региона. Китай е огромен пазар за корейски забавления, които вече имат огромен световен успех.

На корейско-китайски бизнес форум в неделя, Лий насърчи по-задълбочено двустранно сътрудничество в областта на козметичните продукти, храните и културното съдържание, включително филми и музика. Говорител на южнокорейския президент заяви в понеделник, че двамата лидери са се споразумяли да обсъдят постепенно разширяване на културния обмен – без да посочват конкретни ангажименти относно K-драми или K-pop. Говорител на китайското външно министерство по подобен начин заяви пред репортери във вторник, че двете страни са се споразумели „да осъществяват подреден, здравословен и полезен културен обмен“. Говорейки пред корейски жители в Пекин в неделя, Лий заяви, че посещението му ще „послужи като нова отправна точка за преодоляване на пропуските в корейско-китайските отношения, възстановяването им до нормално състояние и издигането им на ново ниво“.