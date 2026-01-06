МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

П олицията предприема засилени мерки за сигурност около пощите и банките в страната във връзка с изплащането на първите пенсии в евро, съобщиха от МВР.

В малките и отдалечените населени места ще бъдат включени екипи на Дирекция „Жандармерия“ и областните дирекции в страната.

Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите.

Във връзка с координиране на действията и разяснителна кампания по повод въвеждането на еврото като официална валута у нас, служители на МВР са провели повече от 4000 срещи с представители на "Български пощи", банкови институции, държавната и местна власт, допълват от ведомството и призовават гражданите да обменят парите си единствено в банки, пощи и лицензирани финансови институции.

Няма държавни органи, които обикалят по домовете или се обаждат по телефона, за да предлагат обмяна на валута. Хората да бъдат особено чувствителни към подобни предложения и да подават сигнали в структурите на МВР или на тел. 112, което би гарантирало своевременна реакция, призовават от МВР.

Изплащането на пенсиите през януари 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 януари (сряда) и ще завърши на 20 януари (вторник). Преводите на сумите за януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 януари 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през първия месец на годината е 15 януари (четвъртък).