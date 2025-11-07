Технологии

До лятото на 2026 г. България отново ще има автомобилно производство

В момента Българска Автомобилна Индустрия и Great Wall Motor са на финалната фаза в преговорите, които трябва да ни доведат до старт на асемблиране на електромобили след 8-9 месеца

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

7 ноември 2025, 10:06
До лятото на 2026 г. България отново ще има автомобилно производство
Ora GT на щанда на GWM на Автомобилен салон Шанхай 2025   
Източник: CarMarket.bg

В края април CarMarket.bg бе първата медия у нас, която съобщи голямата новина: България ще има отново автомобилно производство. Това стана, след като колегите посетиха автомобилния салон в Шанхай и в интервю с Паркър Ши, Head of GWM International, стана ясно, че между Българска Автомобилна Индустрия (БАИ) и Great Wall Motor (GWM) се водят преговори за възстановяване производството на китайски автомобили в България.

Снощи, по време на представянето на новия Haval H6, Антон Дончев, директор международен бизнес в Българска Автомобилна Индустрия (БАИ), потвърди:

„До юли 2026 г. очакваме възстановяване на автомобилното производство в с. Баховица“.

БАИ е най-старият партньор на GWM в Европа, предлага най-богатата моделна гама на марката в региона и това партньорство е най-сигурното на Стария континент. На тази база между двете страни в момента текат разговори за финализиране и подписване на договор.

Водят се преговори за производство на електромобили Great Wall в България

Разбира се веднага трябва да уточним, че става въпрос не за производство, а за асемблиране. Това значи, че пристигащи части от Китай ще бъдат сглобявани на родна територия.

Голямата трудност, която г-н Дочев сподели, е персоналът. Все пак той е уверен, че този проблем ще бъде разрешен, тъй като те имат едно обучено ядро в завода, а в околностите на Ловеч в последните месеци и години бяха закрити някои заводи. Така че работна ръка ще има. Освен това БАИ е готов да предложи и по-голямо заплащане от средното за района, за да си осигури нужните специалисти, които да бъдат обучени.

Иначе говорим за асемблиране на електромобили, по-специално на моделите на подбранда ORA. Към момента не е сигурно за кои модели става въпрос, тъй като те са в процес на обновяване в Китай. Така или иначе, целта са електромобилите, защото китайските биват облагани с високи мита при влизане в Европа, докато Made in BG електромобил няма да бъде „натоварен“ с мита, следователно ще е доста по-конкурентен.

Още новини от автомобилния свят може да откриете на CarMarket.bg

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
GWM БАИ Great Wall Баховица Антон Дочев автомобилно производство България
Последвайте ни
Борисов: Държавата поема ръководството над

Борисов: Държавата поема ръководството над "Лукойл", отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да я купи

Кейти Пери разкри истинската причина за раздялата си с Орландо Блум в новата си песен

Кейти Пери разкри истинската причина за раздялата си с Орландо Блум в новата си песен

Опашки за пенсии пред пощите

Опашки за пенсии пред пощите

Брус Уилис изглежда невероятно крехък на рядка публична поява

Брус Уилис изглежда невероятно крехък на рядка публична поява

Не рискувайте правата си: Винаги подавайте писмена жалба

Не рискувайте правата си: Винаги подавайте писмена жалба

pariteni.bg
Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 4 часа
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 4 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 5 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 5 часа

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Защото ми обеща да ме направиш най-щастливата жена! – Е, и? – А защо не даваш да пазарувам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Автомобил се вряза в пазар в Казанлък (СНИМКИ)

Автомобил се вряза в пазар в Казанлък (СНИМКИ)

България Преди 14 минути

Съборени са няколко сергии със стока

Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

България Преди 14 минути

В „Телеграфно подкастът“ бившият посланик в Северна Македония разкрива истината за разделения народ и лични срещи с македонски лидери

„Преобразената Америка“ в „Темата на NOVA“

„Преобразената Америка“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 30 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

,

Вдигат двойно парите за безплатна храна на работниците

България Преди 40 минути

Вижте кои служители имат право на безплатна храна и напитки

Почина звездата от "Шърли Валънтайн" Полин Колинс

Почина звездата от "Шърли Валънтайн" Полин Колинс

Свят Преди 42 минути

Актрисата е издъхнала на 85-годишна възраст

"Мис Украйна" падна на сцената по време на конкурса „Мис Земя 2025“ (ВИДЕО)

"Мис Украйна" падна на сцената по време на конкурса „Мис Земя 2025“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Мария Желяскова внезапно падна на сцената по време на състезанието във Филипините на 5 ноември

Над 40 подземни училища строят в Харковска област

Над 40 подземни училища строят в Харковска област

Свят Преди 1 час

Това съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисови

Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

България Преди 1 час

Според председателя на УС на Асоциация на индустриалния капитал е възможно да се стигне до протест

ПП–ДБ настояват премиерът да обясни какъв е планът за кризата с горивата

ПП–ДБ настояват премиерът да обясни какъв е планът за кризата с горивата

България Преди 1 час

Атанасов коментира, че се повишава общественото напрежение и гражданите се питат дали ще има горива и на какви цени

Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

България Преди 1 час

"Истерия има само в "партията на "Лукойл" и на пуделите", заяви лидерът на "ДПС - Ново начало"

Тежка катастрофа затвори пътя Сливен - Самуилово, има загинал

Тежка катастрофа затвори пътя Сливен - Самуилово, има загинал

България Преди 1 час

По първоначални данни са се ударили три леки автомобила

Трима убити при американски удар срещу заподозрян в наркотрафик кораб в Карибско море

Трима убити при американски удар срещу заподозрян в наркотрафик кораб в Карибско море

Свят Преди 1 час

Това съобщи министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в социалната платформа "Екс"

Дронове над белгийски летища и институциите на ЕС предизвикаха тревога за сигурността

Дронове над белгийски летища и институциите на ЕС предизвикаха тревога за сигурността

Свят Преди 1 час

След серия от инциденти с дронове над стратегически обекти Белгия засилва мерките за сигурност. Москва отрича обвиненията в намеса

Срутената кула в ТЕЦ Улсан, Южна Корея

Срути се кула в ТЕЦ Улсан, има жертва, спасители търсят още 5 души

Свят Преди 2 часа

Властите се опасяват, че поне още един човек също е загинал

.

„Ало” измамници твърдят, че сме замесени в престъпление с фалшиво пълномощно

България Преди 2 часа

Сюжетът – мним полицай алармира, че с неистинския документ има опит да бъде изтеглен голям кредит от наше име

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

България Преди 2 часа

Вносители са депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица"

Всичко от днес

От мрежата

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

Константинос Аргирос с първи думи за бебето си преди концерта в България

Edna.bg

Избраха най-сексапилният мъж на планетата

Edna.bg

Александър Димитров повика вратаря на Ботев Враца и един дебютант за мачовете с Турция и Грузия

Gong.bg

Хулио Веласкес: Наясно съм със състава за ЦСКА

Gong.bg

Кола се вряза в пазар в Казанлък (СНИМКИ)

Nova.bg

„Високо напрежение”: Какво съдържат добавките за отслабване, заради които десетки жени са в болница

Nova.bg