До лятото на 2026 г. България отново ще има автомобилно производство

В края април CarMarket.bg бе първата медия у нас, която съобщи голямата новина: България ще има отново автомобилно производство. Това стана, след като колегите посетиха автомобилния салон в Шанхай и в интервю с Паркър Ши, Head of GWM International, стана ясно, че между Българска Автомобилна Индустрия (БАИ) и Great Wall Motor (GWM) се водят преговори за възстановяване производството на китайски автомобили в България.

Снощи, по време на представянето на новия Haval H6, Антон Дончев, директор международен бизнес в Българска Автомобилна Индустрия (БАИ), потвърди:

„До юли 2026 г. очакваме възстановяване на автомобилното производство в с. Баховица“.

БАИ е най-старият партньор на GWM в Европа, предлага най-богатата моделна гама на марката в региона и това партньорство е най-сигурното на Стария континент. На тази база между двете страни в момента текат разговори за финализиране и подписване на договор.

Водят се преговори за производство на електромобили Great Wall в България

Разбира се веднага трябва да уточним, че става въпрос не за производство, а за асемблиране. Това значи, че пристигащи части от Китай ще бъдат сглобявани на родна територия.

Голямата трудност, която г-н Дочев сподели, е персоналът. Все пак той е уверен, че този проблем ще бъде разрешен, тъй като те имат едно обучено ядро в завода, а в околностите на Ловеч в последните месеци и години бяха закрити някои заводи. Така че работна ръка ще има. Освен това БАИ е готов да предложи и по-голямо заплащане от средното за района, за да си осигури нужните специалисти, които да бъдат обучени.

Иначе говорим за асемблиране на електромобили, по-специално на моделите на подбранда ORA. Към момента не е сигурно за кои модели става въпрос, тъй като те са в процес на обновяване в Китай. Така или иначе, целта са електромобилите, защото китайските биват облагани с високи мита при влизане в Европа, докато Made in BG електромобил няма да бъде „натоварен“ с мита, следователно ще е доста по-конкурентен.

