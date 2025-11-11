Технологии

Официално е, китайските Omoda и Jaecoo стъпват в България

11 ноември 2025, 13:49
Официално е, китайските Omoda и Jaecoo стъпват в България
Източник: Newspress

С лед като Omoda и Jaecoo стъпиха на пазара в Унгария, а след това и в Румъния чрез Genius Automotive Europe, изключителен дистрибутор на двете марки в Централна и Източна Европа, сега е ред и на България. На 3 декември в София официално двата китайски бранда ще бъдат представени на родна земя.

Към момента Omoda и Jaecoo могат да се похвалят с над 300 дилърства в 8 европейски държави, над 50 000 продажби за 16 месеца. До края на тази година марките ще стъпят на пазарите в Германия, Франция, Португалия и др., като целта е постигане на 80% покритие на европейския пазар до края на тази година, пълно покритие до края на 2026 г.

Нас ни интересува с каква дилърска мрежа ще влязат двете марки в България, но това ще разберем на 3 декември, когато всичко ще стане официално с представяне на екипа, новите модели и партньорите.

Източник: Newspress

Към този момент може да кажем, че заявката е сериозна. По официална информация на българския офис на Genius Automotive, всички модели Omoda и Jaecoo включват 7-години (150 000 км) пълна гаранция и 8 години (160 000 км покритие) за HV батерии и електрически двигатели.

Клиентите ще могат да се възползват и от 3 години комплексна пътна помощ за България и Европа. А тези, които изберат и се доверят на OMODA 9 SHS ще могат да се възползват и от три безплатни сервизни обслужвания.

До лятото на 2026 г. България отново ще има автомобилно производство

Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&Co 08

С какво идва Omoda (“О“ за кислород – символ на живото – и „MODA“ от тенденция)? Omoda 5 е компактен градски кросоувър с 5 звезди за безопасност от EuroNCAP, задвижването му е поверено на конвенционаен 1,6 TGDI със 7-степенна DCT трансмисия. Същият модел има и изцяло електрически вариант с пробег до 450 км на ток по WLTP.

Скоро трябва да бъде пуснат моделът 7 SHS, супер хибриден SUV (плъг-ин хибрид), както го определя компанията, а 9 SHS е флагманът на Omoda.

Jaecoo („Jaeger” (ловец) и „Cool” (готин)) към момента залага на три кросоувъра. Jaecoo 7 SHS (Super Hybrid System) отново залага на плъг-ин задвижването и до 120 км пробег само на ток. Същият модел има и изцяло бензинов вариант отново с 1,6 TGDI двигател, куплиран със 7-степенна DCT трансмисия, интелигентно задвижване на четирите колела (BorgWarner) и множество режими на шофиране на различни терени. Jaecoo 5 (скоро в продажба) е семеен кросоувър, за който ще знаем подробности на следващ етап.

Редактор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
