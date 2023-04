Мили Боби Браун се сгоди за Джейк Бон Джоуви

Б ританската актриса Мили Боби Браун се сгоди за приятеля си Джейк Бон Джоуви, съобщи „Дейли мейл“.

Звездата от хитовия сериал „Странни неща“, която е на 19 години, сподели новината чрез публикация в Инстаграм – на снимката тя е прегърната от 20-годишния Джейк Бон Джоуви, който е син на известния певец Джон Бон Джоуви.

Новината потвърждава предположенията на потребителите в социалните мрежи от няколко седмици, след като актрисата показа годежния си пръстен в друга скорошна публикация.

Мили Боби Браун разказа, че се е запознала с Бон Джоуви в Инстаграм. Така двамата са завързали приятелство, а по-късно са започнали романтична връзка. В публикация от януари 2023 г. британската знаменитост нарече годеника си своя „партньор до живот“.

Millie Bobby Brown announces her engagement via Instagram with a lyric from Taylor Swift's ‘Lover.’



“I've loved you three summers now, honey, I want 'em all 🤍” pic.twitter.com/orH5hTOY1A