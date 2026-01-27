Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

А двокатка, съпруга на партньор в елитна тексаска юридическа кантора, организатор на събития и пилот, присъединил се към компанията преди по-малко от година, са сред шестимата загинали, след като частен самолет се преобърна и избухна в пламъци на летище в Мейн през уикенда – малко след като глас по радиото каза: „Нека бъде светлина“.

Тара Арнолд – 46-годишна влиятелна юристка, която живеела с двете си деца и изключително богатия си съпруг в имение в Хюстън – е пътувала за Париж с намиращите се на борда на самолета, когато той се разбива в неделя вечерта, убивайки всички, според документи и доклади. Самолетът е бил регистриран на името на успешната кантора за телесни повреди на съпруга ѝ Кърт Арнолд – Arnold & Itkin Law – където е работила и тя. Кърт Арнолд и бизнес партньорът му Джейсън Иткин не са били на самолета по време на катастрофата, съобщиха източници пред ABC 13. Но съпругата на Кърт, Тара, е била пътник на злополучния летателен апарат.

Местният законодател от Тексас Лесли Брионес разкри за Тара в понеделник, но по-късно призна, че няма преки сведения, че тя е загинала в самолетната катастрофа. „Близък приятел съм с Кърт и Тара Арнолд“, съобщава се, че е казала Брионес. „Тя е феноменален човек, смел лидер и човек със сърце, отдадено на служба на другите“.

Джейкъб Хосмер, 47-годишен пилот от района на Хюстън, който е бил капитан на полета, също е загинал при катастрофата, потвърди баща му пред KPRC2. „Сега той е на небето с Исус“, каза пред медията покрусеният баща Гари Хосмер. Хосмер е работил като пилот за Arnold & Itkin от май 2025 г. Преди това е заемал позиции в Wing Aviation, Apollo Aviation и Priester Aviation, всички от които често оперират частни чартърни полети, според неговия профил в LinkedIn. Приятели на Хосмер го описват като любящ и мил баща и съпруг. „Бих го описал като страхотен пилот, любящ съпруг и феноменален баща. Винаги беше мил. Винаги се смееше“.

Третата жертва беше идентифицирана от ABC13 като организатора на събития Шона Колинс. Дъщерята на Колинс потвърди смъртта на майка си пред медията и каза, че пътниците на борда на самолета са пътували за Европа на бизнес командировка.

Самолетът – двумоторен Bombardier Challenger 600, който можел да побере до 11 души – е излитал от заснежена писта на международното летище Бангор около 19:45 ч., когато се е разбил обратно в пистата и е експлодирал, убивайки всички на борда, съобщиха властите. Момент преди излитането, глас е бил чут зловещо в радиокомуникациите на полета да казва „Нека бъде светлина“, въпреки че не е ясно какво е означавало това.

„Целият трафик на полето е спрян!“, изкрещял бързо диспечерът. „Обърнат самолет, имаме пътнически самолет в обърнато положение“, добавил контрольорът, докато спасителните екипи бързали към останките.

Кърт Арнолд и неговият съдружник Джейсън Иткин – както и техните съпруги – са известни с даренията си за милиони долари за каузи на Републиканската партия в Тексас, както и за футболната програма на Texas Longhorns, на която са обещали 40 милиона долара. Тара, родом от Луизиана, е работила във фирмата, специализирайки се в трудови злополуки в морето, след като завършва с отличие Юридическия факултет на университета Тюлейн. Тя, съпругът ѝ и децата им са живеели заедно в дом в Хюстън на стойност 11 милиона долара.

Злополучният джет е кацнал в Бангор около 18:00 ч. за очевидно презареждане с гориво, след като е излетял от Хюстън, и след това е излитал отново по време на снежна буря на път за Париж, когато се е случила трагедията.

От Arnold & Itkin Law не са излезли с публично изявление за трагедията и не са отговорили на запитванията за коментар.

Остава неясно каква роля може да е изиграла продължаващата зимна буря „Ферн“ в катастрофата. Няколко други самолета са излитали преди инцидента, но летището също така е извършвало процедури по размразяване на самолети, чакащи на пистата – и не е ясно дали фаталният джет е преминал през тях. Самолетът е престоял на студа от кацането си малко след 18:00 ч.

Bombardier Challenger 600 имат история на проблеми при излитане в неблагоприятни студени условия – известно е, че малки натрупвания на лед засягат машината, според авиационния консултант Джеф Гузети.

„Предвид метеорологичните условия по това време и историята на обледеняване при този конкретен модел, сигурен съм, че това е нещо, което NTSB ще проучи веднага“, каза той.

„Ако е имало какъвто и да е преваляване, замръзващо преваляване, те е трябвало да почистят тези крила преди излитане“, добави Гузети.

Катастрофата остави летището затворено и не се очаква то да отвори отново до сряда.