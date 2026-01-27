Свят

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Трагедия в Мейн: Частен джет с елитни юристи от Тексас се преобърна и избухна в пламъци по време на снежна буря. Шестима загинаха, а запис от диспечерската кула улови зловещи последни думи секунди преди взрива: „Нека бъде светлина“

27 януари 2026, 14:20

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур
Москва постави условие за мир: Украйна да се изтегли от Донбас, САЩ притискат Зеленски

Москва постави условие за мир: Украйна да се изтегли от Донбас, САЩ притискат Зеленски
Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ
Ескалация: Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети по посока на Японско море

Ескалация: Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети по посока на Японско море
Зимна буря парализира САЩ: 30 жертви, стотици хиляди без ток

Зимна буря парализира САЩ: 30 жертви, стотици хиляди без ток
След почти две десетилетия преговори: ЕС и Индия сключиха историческо споразумение

След почти две десетилетия преговори: ЕС и Индия сключиха историческо споразумение
Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени
Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

А двокатка, съпруга на партньор в елитна тексаска юридическа кантора, организатор на събития и пилот, присъединил се към компанията преди по-малко от година, са сред шестимата загинали, след като частен самолет се преобърна и избухна в пламъци на летище в Мейн през уикенда – малко след като глас по радиото каза: „Нека бъде светлина“.

(Във видеото: Седем жертви и над 11 000 отменени полета заради мощната зимна буря, парализирала САЩ)

Тара Арнолд – 46-годишна влиятелна юристка, която живеела с двете си деца и изключително богатия си съпруг в имение в Хюстън – е пътувала за Париж с намиращите се на борда на самолета, когато той се разбива в неделя вечерта, убивайки всички, според документи и доклади. Самолетът е бил регистриран на името на успешната кантора за телесни повреди на съпруга ѝ Кърт Арнолд – Arnold & Itkin Law – където е работила и тя. Кърт Арнолд и бизнес партньорът му Джейсън Иткин не са били на самолета по време на катастрофата, съобщиха източници пред ABC 13. Но съпругата на Кърт, Тара, е била пътник на злополучния летателен апарат.

Местният законодател от Тексас Лесли Брионес разкри за Тара в понеделник, но по-късно призна, че няма преки сведения, че тя е загинала в самолетната катастрофа. „Близък приятел съм с Кърт и Тара Арнолд“, съобщава се, че е казала Брионес. „Тя е феноменален човек, смел лидер и човек със сърце, отдадено на служба на другите“.

Джейкъб Хосмер, 47-годишен пилот от района на Хюстън, който е бил капитан на полета, също е загинал при катастрофата, потвърди баща му пред KPRC2. „Сега той е на небето с Исус“, каза пред медията покрусеният баща Гари Хосмер. Хосмер е работил като пилот за Arnold & Itkin от май 2025 г. Преди това е заемал позиции в Wing Aviation, Apollo Aviation и Priester Aviation, всички от които често оперират частни чартърни полети, според неговия профил в LinkedIn. Приятели на Хосмер го описват като любящ и мил баща и съпруг. „Бих го описал като страхотен пилот, любящ съпруг и феноменален баща. Винаги беше мил. Винаги се смееше“.

Третата жертва беше идентифицирана от ABC13 като организатора на събития Шона Колинс. Дъщерята на Колинс потвърди смъртта на майка си пред медията и каза, че пътниците на борда на самолета са пътували за Европа на бизнес командировка.

Самолетът – двумоторен Bombardier Challenger 600, който можел да побере до 11 души – е излитал от заснежена писта на международното летище Бангор около 19:45 ч., когато се е разбил обратно в пистата и е експлодирал, убивайки всички на борда, съобщиха властите. Момент преди излитането, глас е бил чут зловещо в радиокомуникациите на полета да казва „Нека бъде светлина“, въпреки че не е ясно какво е означавало това.

„Целият трафик на полето е спрян!“, изкрещял бързо диспечерът. „Обърнат самолет, имаме пътнически самолет в обърнато положение“, добавил контрольорът, докато спасителните екипи бързали към останките.

Трагедия в снежния капан: Частен самолет с 8 души на борда се превърна в огнено кълбо при излитане

Кърт Арнолд и неговият съдружник Джейсън Иткин – както и техните съпруги – са известни с даренията си за милиони долари за каузи на Републиканската партия в Тексас, както и за футболната програма на Texas Longhorns, на която са обещали 40 милиона долара. Тара, родом от Луизиана, е работила във фирмата, специализирайки се в трудови злополуки в морето, след като завършва с отличие Юридическия факултет на университета Тюлейн. Тя, съпругът ѝ и децата им са живеели заедно в дом в Хюстън на стойност 11 милиона долара.

Злополучният джет е кацнал в Бангор около 18:00 ч. за очевидно презареждане с гориво, след като е излетял от Хюстън, и след това е излитал отново по време на снежна буря на път за Париж, когато се е случила трагедията.

Зимна буря блокира летища в САЩ
34 снимки
Зимна буря парализира летища в САЩ
Зимна буря парализира летища в САЩ
Зимна буря парализира летища в САЩ
Зимна буря парализира летища в САЩ

От Arnold & Itkin Law не са излезли с публично изявление за трагедията и не са отговорили на запитванията за коментар.

Остава неясно каква роля може да е изиграла продължаващата зимна буря „Ферн“ в катастрофата. Няколко други самолета са излитали преди инцидента, но летището също така е извършвало процедури по размразяване на самолети, чакащи на пистата – и не е ясно дали фаталният джет е преминал през тях. Самолетът е престоял на студа от кацането си малко след 18:00 ч.

Bombardier Challenger 600 имат история на проблеми при излитане в неблагоприятни студени условия – известно е, че малки натрупвания на лед засягат машината, според авиационния консултант Джеф Гузети.

Зимна буря парализира САЩ
12 снимки
зимна буря САЩ
зимна буря САЩ
зимна буря САЩ
зимна буря САЩ

„Предвид метеорологичните условия по това време и историята на обледеняване при този конкретен модел, сигурен съм, че това е нещо, което NTSB ще проучи веднага“, каза той.

„Ако е имало какъвто и да е преваляване, замръзващо преваляване, те е трябвало да почистят тези крила преди излитане“, добави Гузети.

Катастрофата остави летището затворено и не се очаква то да отвори отново до сряда.

Източник: New York Post    
Самолетна катастрофа Тара Арнолд Летище Бангор Bombardier Challenger 600 Загинали Частен самолет Адвокатка Зимна буря Пилот
Последвайте ни
Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

pariteni.bg
Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

Свят Преди 7 минути

​Президентът на САЩ Доналд Тръмп споменава "тайното оръжие", което описва като "дискомбобулатор", но какво точно има предвид?

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

България Преди 42 минути

За периода от 20 до 26 януари са регистрирани 151 случая

Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Любопитно Преди 1 час

Тейана прикова погледите на Седмицата на модата в Париж с провокативен тоалет и тиара. Аксесоарът е прецизна възстановка на бижутата, откраднати при скорошния дързък обир в Лувъра, превръщайки се в най-обсъждания детайл от шоуто на Schiaparelli

<p>Стармър се подигра със слънчевите очила на Макрон</p>

Киър Стармър се подигра със слънчевите очила на Еманюел Макрон

Свят Преди 1 час

"Бонжур!" Британският премиер сложи чифт авиаторски очила по време на комедийно шоу

Задържаха внука на Цветелин Кънчев

Задържаха внука на Цветелин Кънчев

България Преди 1 час

15-годишният младеж е арестуван заради грабеж на дамски чанти

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

България Преди 2 часа

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута

Лорън Санчес и Джеф Безос

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Любопитно Преди 2 часа

Неловък момент в Париж: 56-годишната Лорън Санчес за малко не падна пред обективите, след като токчето ѝ се заклещи на входа на дефилето на Dior. Въпреки инцидента, съпругата на Джеф Безос запази самообладание и показа зашеметяващ стил в синьо

,

Бела Хадид отново е сама! Супермоделът се раздели с каубоя Адан Бануелос

Любопитно Преди 2 часа

Хадид и Бануелос започнаха да се срещат през октомври 2023 г.

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Любопитно Преди 2 часа

На официално събитие беше дадено началото на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

На официално събитие беше дадено началото на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 2 часа

Снимката е илюстративна

Дърво падна върху движещ се влак в Гърция, машинистът е ранен

Свят Преди 2 часа

Той е пътувал по линията Пиргос – Катаколо

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Любопитно Преди 2 часа

Февруари 2026 г. носи съдбовни обрати. Слънчево затъмнение на 17-и и ретрограден Меркурий преобръщат живота на мнозина. Очакват ни радикални промени в кариерата, нови финансови шансове и неочаквана любов. Вижте какво са подготвили звездите за всяка зодия!

<p>&quot;Всички ще умрем&quot;: Обновяват&nbsp;&quot;Часовника на Страшния съд&quot;&nbsp;- експертите имат плашещи прогнози</p>

"Всички ще умрем": "Часовника на Страшния съд" ще бъде обновен във вторник - експертите имат плашещи прогнози

Свят Преди 2 часа

За съжаление, за наблюдателите на "Часовникът на Страшния съд" времето за човечеството тече бързо

о

Разкриха истинското име на куклата Кен 65 години по-късно

Любопитно Преди 2 часа

На 65 години Кен изглежда готов да опита нещо ново и не се върти изцяло около Барби

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

България Преди 2 часа

Заподозреният за убийството от варненското село Кичево е чужд гражданин, който постоянно пребивава на територията на България

„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

България Преди 3 часа

Според Кирил Борисов част от международните инвеститори все още вярват в това

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg
1

Как подхранват дивеча в суровата родопска зима

sinoptik.bg

Почина легендарният китарист Личо Стоунса

Edna.bg

Семейство Бекъм между гордостта и напрежението: Виктория с френско отличие, Дейвид с трогателно послание, а Бруклин и Никола – встрани, но заедно

Edna.bg

Две от водещите грации пропускат контролното

Gong.bg

Алкарас укроти Демона и е на полуфинал в Мелбърн

Gong.bg

С кого и кога продължават консултациите за служебно правителство

Nova.bg

И след консултациите при президента: Председателят на НС отказа да бъде служебен премиер

Nova.bg