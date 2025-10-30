Свят

Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат

Колко ядрени опити са проведени, защо бяха прекратени и защо някой би ги възобновил - отговорите в подробен коментар на агенция Ройтерс

30 октомври 2025, 13:35
Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американските военни в четвъртък незабавно да възобновят ядрените опити след пауза от 33 години, минути преди началото на срещата си с китайския президент Си Цзинпин.

Колко ядрени опити са проведени, защо бяха прекратени и защо някой би ги възобновил? Отговори на тези актуални въпроси дава коментар в агенция Ройтерс (Reuters).

  • Ядрената епоха

САЩ откриват ядрената епоха през юли 1945 г. с изпитание на атомна бомба с мощност 20 килотона край Аламогордо, Ню Мексико. След това през август 1945 г. бомбардират японските градове Хирошима и Нагасаки, за да принудят Япония да капитулира във Втората световна война.

Съветският съюз (СССР) шокира Запада, като детонира първата си ядрена бомба само четири години по-късно – през август 1949 г.

В периода между 1945 и приемането на Всеобхватния договор за забрана на ядрените изпитания (CTBT) през 1996 г. са проведени над 2000 ядрени опита – 1032 от тях от САЩ и 715 от СССР, според ООН. Великобритания е провела 45 опита, Франция – 210, а Китай – 45.

След приемането на CTBT са проведени общо 10 ядрени опита – Индия направи два през 1998 г., Пакистан също два през 1998 г., а Северна Корея е провела тестове през 2006, 2009, 2013 г., два пъти през 2016 г. и през 2017 г., според ООН.

Последното изпитание на САЩ е през 1992 г., на Китай и Франция – през 1996 г., а на Съветския съюз – през 1990 г. Русия, която унаследява по-голямата част от съветския ядрен арсенал, никога не е извършвала такива изпитания.

През последната седмица Русия проведе ядрени учения и е тествала ядрено-задвижвана крилата ракета и торпедо, но не и ядрена бойна глава.

  • Защо спряха ядрените изпитания?

Расте безпокойството за влиянието на опитите – над земята, под земята и под водата – върху здравето на хората и околната среда.

Опитите на Запада в Тихия океан и на Съветския съюз в Казахстан и Арктика са нанесли сериозни щети както на природата, така и на местното население. Активисти твърдят, че милиони хора и в двете страни са имали замърсяване на земите си и са страдали от здравословни проблеми с десетилетия.

Чрез ограничаване на масовите ядрени изпитания по време на Студената война, според защитниците на мира, напрежението между Москва и Вашингтон може да бъде намалено.

CTBT забранява ядрените взривове от всички, навсякъде. Русия подписва договора през 1996 г. и го ратифицира през 2000 г. САЩ подписват договора през 1996 г., но не го ратифицират.

През 2023 г. президентът Владимир Путин официално оттегля ратификацията на Русия на CTBT, като с това приближава страната си до позицията на САЩ.

  • Защо страните биха възобновили ядрените изпитания?

За да съберат информация – или да изпратят сигнал.

Изпитанията доказват какво може да направи всяко ново ядрено оръжие и дали старите оръжия все още функционират.

През 2020 г. Washington Post съобщава, че администрацията на Доналд Тръмп е обсъждала дали да проведе ядрен тест. Освен че предоставя технически данни, такъв тест би се възприел в Русия и Китай като умишлено заявяване на стратегическата власт на САЩ.

Путин многократно предупреждава, че ако САЩ възобновят ядрените изпитания, Русия ще направи същото. Той казва, че световна надпревара в ядреното въоръжение вече е започнала.

  • Какво правят със своите ядрени оръжия големите сили?

Точният брой на бойните глави в отделните страни е държавна тайна, но според Федерацията на американските учени Русия разполага с около 5459 бойни глави, а САЩ – около 5177. Тези данни включват разположени, запасени и изведени от експлоатация бойни глави.

Организацията Arms Control Association, базирана във Вашингтон, заявява, че САЩ имат запас от 5225 ядрени бойни глави, а Русия – 5580.

Глобалните запаси от ядрени бойни глави достигат връх през 1986 г. с над 70 000 арсенал, повечето в СССР и САЩ, но оттогава са намалели до около 12 000, като най-голямата част все още са в Русия и САЩ.

Китай е третата най-голяма ядрена сила с около 600 бойни глави, Франция има 290, Великобритания – 225, Индия – 180, Пакистан – 170, Израел – 90 и Северна Корея – 50, според Федерацията на американските учени.

Русия, САЩ и Китай извършват сериозни модернизации на своите ядрени арсенали.

По темата

Източник: Reuters    
ядрени опити Доналд Тръмп ядрено въоръжение договор за забрана на ядрените изпитания САЩ Русия Китай ядрена епоха надпревара във въоръжаването ядрени сили
Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

„Това не се е случило!": Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат

Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

В какво фирмите могат да инвестират и спечелят до края на годината

В какво фирмите могат да инвестират и спечелят до края на годината

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 8 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 8 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 7 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 7 часа

