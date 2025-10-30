Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американските военни в четвъртък незабавно да възобновят ядрените опити след пауза от 33 години, минути преди началото на срещата си с китайския президент Си Цзинпин.

Колко ядрени опити са проведени, защо бяха прекратени и защо някой би ги възобновил? Отговори на тези актуални въпроси дава коментар в агенция Ройтерс (Reuters).

Ядрената епоха

САЩ откриват ядрената епоха през юли 1945 г. с изпитание на атомна бомба с мощност 20 килотона край Аламогордо, Ню Мексико. След това през август 1945 г. бомбардират японските градове Хирошима и Нагасаки, за да принудят Япония да капитулира във Втората световна война.

Съветският съюз (СССР) шокира Запада, като детонира първата си ядрена бомба само четири години по-късно – през август 1949 г.

В периода между 1945 и приемането на Всеобхватния договор за забрана на ядрените изпитания (CTBT) през 1996 г. са проведени над 2000 ядрени опита – 1032 от тях от САЩ и 715 от СССР, според ООН. Великобритания е провела 45 опита, Франция – 210, а Китай – 45.

След приемането на CTBT са проведени общо 10 ядрени опита – Индия направи два през 1998 г., Пакистан също два през 1998 г., а Северна Корея е провела тестове през 2006, 2009, 2013 г., два пъти през 2016 г. и през 2017 г., според ООН.

Последното изпитание на САЩ е през 1992 г., на Китай и Франция – през 1996 г., а на Съветския съюз – през 1990 г. Русия, която унаследява по-голямата част от съветския ядрен арсенал, никога не е извършвала такива изпитания.

През последната седмица Русия проведе ядрени учения и е тествала ядрено-задвижвана крилата ракета и торпедо, но не и ядрена бойна глава.

Защо спряха ядрените изпитания?

Расте безпокойството за влиянието на опитите – над земята, под земята и под водата – върху здравето на хората и околната среда.

Опитите на Запада в Тихия океан и на Съветския съюз в Казахстан и Арктика са нанесли сериозни щети както на природата, така и на местното население. Активисти твърдят, че милиони хора и в двете страни са имали замърсяване на земите си и са страдали от здравословни проблеми с десетилетия.

Чрез ограничаване на масовите ядрени изпитания по време на Студената война, според защитниците на мира, напрежението между Москва и Вашингтон може да бъде намалено.

CTBT забранява ядрените взривове от всички, навсякъде. Русия подписва договора през 1996 г. и го ратифицира през 2000 г. САЩ подписват договора през 1996 г., но не го ратифицират.

През 2023 г. президентът Владимир Путин официално оттегля ратификацията на Русия на CTBT, като с това приближава страната си до позицията на САЩ.

Защо страните биха възобновили ядрените изпитания?

За да съберат информация – или да изпратят сигнал.

Изпитанията доказват какво може да направи всяко ново ядрено оръжие и дали старите оръжия все още функционират.

През 2020 г. Washington Post съобщава, че администрацията на Доналд Тръмп е обсъждала дали да проведе ядрен тест. Освен че предоставя технически данни, такъв тест би се възприел в Русия и Китай като умишлено заявяване на стратегическата власт на САЩ.

Путин многократно предупреждава, че ако САЩ възобновят ядрените изпитания, Русия ще направи същото. Той казва, че световна надпревара в ядреното въоръжение вече е започнала.

Какво правят със своите ядрени оръжия големите сили?

Точният брой на бойните глави в отделните страни е държавна тайна, но според Федерацията на американските учени Русия разполага с около 5459 бойни глави, а САЩ – около 5177. Тези данни включват разположени, запасени и изведени от експлоатация бойни глави.

Организацията Arms Control Association, базирана във Вашингтон, заявява, че САЩ имат запас от 5225 ядрени бойни глави, а Русия – 5580.

Глобалните запаси от ядрени бойни глави достигат връх през 1986 г. с над 70 000 арсенал, повечето в СССР и САЩ, но оттогава са намалели до около 12 000, като най-голямата част все още са в Русия и САЩ.

Китай е третата най-голяма ядрена сила с около 600 бойни глави, Франция има 290, Великобритания – 225, Индия – 180, Пакистан – 170, Израел – 90 и Северна Корея – 50, според Федерацията на американските учени.

Русия, САЩ и Китай извършват сериозни модернизации на своите ядрени арсенали.