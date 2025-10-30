Руски депутат: Ядрени тестове на САЩ ще отворят нова ера на конфронтация

А ндрей Картаполов, висш руски законодател, заяви, че ако САЩ отново започнат да тестват ядрени оръжия, това ще доведе до нова ера на непредсказуемост и открита конфронтация, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили.

Местата, на които ще бъдат осъществени такива изпитания, ще бъдат определени по-късно, добави той пред репортери на борда на „Еър Форс 1“, преди да отпътува от Южна Корея, където се срещна с китайския си колега Си Цзинпин.

По-рано днес президентът на САЩ обяви, че е наредил на Министерството на отбраната да започне незабавно да тества ядрени оръжия, без да дава повече подробности. Тръмп огласи това си намерение в социалната мрежа „Трут сошъл“ преди срещата си с лидера на Китай, който също е ядрена сила.

Изявлението на американския президент беше предшествано от обявяване от страна на Владимир Путин, че Русия е тествала суперторпедо с ядрено задвижване

– „Посейдон“. В неделя Русия каза, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с атомен миниреактор „Буревестник“.