Руски депутат: Ядрени тестове на САЩ ще отворят нова ера на конфронтация

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили

30 октомври 2025, 10:25
Източник: iStock/Guliver Images

А ндрей Картаполов, висш руски законодател, заяви, че ако САЩ отново започнат да тестват ядрени оръжия, това ще доведе до нова ера на непредсказуемост и открита конфронтация, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Местата, на които ще бъдат осъществени такива изпитания, ще бъдат определени по-късно, добави той пред репортери на борда на „Еър Форс 1“, преди да отпътува от Южна Корея, където се срещна с китайския си колега Си Цзинпин.

По-рано днес президентът на САЩ обяви, че е наредил на Министерството на отбраната да започне незабавно да тества ядрени оръжия, без да дава повече подробности. Тръмп огласи това си намерение в социалната мрежа „Трут сошъл“ преди срещата си с лидера на Китай, който също е ядрена сила.

Изявлението на американския президент беше предшествано от обявяване от страна на Владимир Путин, че Русия е тествала суперторпедо с ядрено задвижване

– „Посейдон“. В неделя Русия каза, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с атомен миниреактор „Буревестник“.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
ядрени оръжия ядрени изпитания САЩ Русия Доналд Тръмп Владимир Путин конфронтация военно напрежение Посейдон Буревестник
