Зловещи разкрития в Канада в близост до пансион за деца

О бщност на коренното население в Канада съобщи вчера, че е открила вероятни необозначени гробове и детска кост близо до училище интернат за деца на коренното население, предаде Франс прес.

All of Canada needs to stop what they are doing, spare a thought for the child whose jawbone was found on the grounds of the Qu’Appelle Indian Residential School in Lebret, Saskatchewan. Bone is about 125 years old, Sask coroner says. Child was btwn 4 to 6 years. @fsinations pic.twitter.com/qHzqtLTx2H