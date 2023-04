С 1000 военнопленници на борда: Откриха останките на кораб от Втората световна война

О станките на Монтевидео Мару, японски транспортен кораб, потънал през Втората световна война и отнел живота на повече от 1000 военнопленници на борда, е открит в дълбоките води на Южнокитайско море.

Корабът е потопен през 1942 г. от торпеда на американска подводница, на която не знаели, че на борда има военнопленници. Много от загиналите са австралийци, което прави потъването най-смъртоносното морско събитие в историята на Австралия.

Откритието е кулминацията на десетилетия усилия, тъй като някои от изследователите са потомци на онези, които са се удавили при потъването. „Това е делото на живота им “, каза Джон Мълън, основател и директор на организацията Silentworld Foundation с нестопанска цел за морска археология.

Silentworld координира последната експедиция с подкрепата на Министерството на отбраната на Австралия. Fugro, пък е холандската фирма за дълбоководни проучвания, която е предоставила кораба и оборудването за търсенето. Обществото Рабаул и Монтевидео Мару поддържат уебсайт за роднините на загиналите при бедствието. „Работим върху това от пет години“, каза Мълън.

The wreckage was found at a depth of over 13,000 feet — deeper than the Titanic.