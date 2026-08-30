25 години по-късно: Как авиобаза „Граф Игнатиево“ беше модернизирана по стандартите на НАТО

Пловдив (30 август 2001) Министърът на отбраната Николай Свинаров (вляво) и началникът на Генералния щаб Михо Михов прерязаха лентата и откриха новата самолетна писта в авиобаза "Граф Игнатиево" край Пловдив. Според военните специалисти на пистата могат да кацат всички видове военни и транспортни самолети

На 30 август 2001 г. министърът на отбраната Николай Свинаров открива реконструираната писта на авиобаза „Граф Игнатиево“, модернизирана по стандартите на НАТО. Пистата е удължена от 2,5 на 3 км, а инвестицията е 10 млн. долара.

Модернизацията е извършена непосредствено преди мащабното международно учение на НАТО „Кооператив кий 2001“, в което участват военни формирования от 23 държави и 72 летателни апарата.

В седмиците преди откриването базата е посетена от краля на Йордания Абдула II и американския сенатор Джон Маккейн, които се запознават с подготовката за учението и преоборудването на авиобазата по натовски критерии.

„Граф Игнатиево” вече е готово за F-16

Преди 25 години – на 30 август 2001 г., министърът на отбраната Николай Свинаров открива реконструираната писта в авиобазата „Граф Игнатиево“ и съоръженията към нея, изградени по стандартите на НАТО.

Пистата е удължена от 2,5 на 3 км и на нея могат да кацат и излитат всички видове транспортни и бойни самолети. Министерство на отбраната инвестира в обновяването на авиобазата 10 млн. долара.

Модернизирането на авиобазата предшества многонационалното учение на НАТО „Кооператив кий 2001“ през септември същата година.

Информация за събитието и за предшестващите го дейности и посещения откриваме в архива на БТА:

Ще спазим сроковете за преустройство на летището в Граф Игнатиево до предстоящите учения на НАТО там през септември, увери генерал Михо Михов

Пловдив, 18 юли 2001 г./ Строителните работи на летището в Граф Игнатиево вървят добре, длъжни сме да спазим сроковете, за да се проведе там учението "Кооператив кий" на НАТО. Това каза началникът на Генералния щаб на българската армия генерал Михо Михов пред журналисти в сряда.

Договорите, осигуряващи изпълнението на учението, в което участие трябва да вземат пилоти от 23 страни, в известна степен са неперфектни, затова и не са подписани, каза генерал Михов. Въпреки всичко съм убеден, че до началото на септември ще се справим с проблемите на комуникационните и навигационните системи, допълни той. (…)

***

Адмирал Майкъл Бойс, началник на щаба на отбраната на Великобритания, посети днес поделения в Пловдив, даде добра оценка за реформите в българската армия

Пловдив, 18 юли 2001 г./ "План 2004" за реформата в българската армия е амбициозна програма, а неговата реализация е истинско предизвикателство. Това каза днес в Пловдив адмирал Майкъл Бойс, началник на щаба на отбраната на Великобритания. Той посети корпуса "Тактическа авиация", парашутната бригада от "Силите за специални операции" и щаба на Многонационалните умиротворителни сили за Югоизточна Европа със седалище в Пловдив. (…)

Адмирал Бойс бе съпровождан от началника на генералния щаб на българската армия генерал Михо Михов. Той обясни, че на този етап отношенията се състоят в размяната на военни части и ползване на полигони у нас.

Строителните работи на летището в Граф Игнатиево вървят добре, длъжни сме да спазим сроковете, за да се проведе там учението "Кооператив кий" на НАТО, каза генерал Михов. (…)

***

Министърът на отбраната Николай Свинаров изрази задоволство от хода на подготовката за предстоящото международно военно учение "Кооператив Кий 2001"

Авиобаза “Граф Игнатиево”, Пловдивско, 3 август 2001 г. / Министърът на отбраната Николай Свинаров посети днес военната авиобаза в Граф Игнатиево и се запозна с хода на подготовката за предстоящото международно учение "Кооператив Кий 2001", което ще бъде у нас през септември. Тук бяха и заместник-министърът на отбраната Мустафа Кичуков, началникът на ГЩ на БА генерал Михо Михов, висши офицери от Генералния щаб.

На пресконференция в авиобазата военният министър изрази пред журналисти задоволството си от извършената досега работа по подготовката на личния състав и техниката, които от българска страна ще участват в учението, както и от мащабите на извършващата се модернизация на авиобазата в Граф Игнатиево. Той изтъкна, че е получил категоричните уверения на представителите на Генералния щаб на БА, Главния щаб на ВВС и на фирмите-изпълнители на строителните дейности, за приключване в срок на подготовката на личния състав и военната техника и на модернизацията на авиобазата, което ще гарантира успешното провеждане на това изключително важно международно военно учение, което е първото от този ранг за страната ни. И като участие на страни, и като участие на личен състав и техника, то ще е най-голямото за последните години у нас, посочи министърът на отбраната.

Отговаряйки на журналистически въпроси генерал Михов каза, че инфраструктурните обекти, които касаят авиобазите в Граф Игнатиево и Крумово, са във фаза на завършване при добро качество на строителните работи. Основните проблеми сега стоят в направлението комуникационно и навигационно осигуряване на летището в Граф Игнатиево и на самото учение. Той изтъкна, че с включването на всички налични ресурси на Българската армия и със съответната помощ от страните-членки на НАТО и от САЩ, на 2 септември страната ни ще бъде напълно готова за старта на международното учение "Кооператив Кий 2001".

На пресконференцията бе подчертано, че след извършената модернизация авиобазата в Граф Игнатиево ще отговаря на всички стандарти на НАТО, както и на всички европейски и отвъдокеански изисквания. Тя ще разполага с най-добрата авиописта на Балканите и ще е еталон за по-нататъшната модернизация на останалите авиобази у нас.

В международното учение през септември у нас ще участват военни формирования от 23 страни със 72 летателни апарата - изтребители, ударни самолети и вертолети. Над 500 ще са участниците в маневрите от българска страна, съобщи генерал Михов. Българската авиация ще участва със самолети от типовете МиГ-29 и МиГ-21, вертолети Ми-24 и Ми-27, както и с транспортни самолети и друга техника.

В първото си, като министър, посещение във военно поделение в страната, Николай Свинаров получи от командира на авиобазата в Граф Игнатиево - бригаден генерал Евгени Манев, почетен плакет на 3-та изтребителна авиобаза.

Докато тече реконструкцията, базата посещават също кралят на Йордания Абдула Втори и американският сенатор Джон Маккейн:

Йорданският крал Абдула Втори посети военното летище в Граф Игнатиево край Пловдив, съпровождан от българския премиер Симеон Сакскобурготски

Пловдив, 26 август 2001 г. / Във втория ден от посещението си в България йорданският крал Абдула Втори посети военното летище в Граф Игнатиево край Пловдив. Съпровождаше го българският премиер Симеон Сакскобурготски. Двамата се запознаха с преоборудването на авиобазата по натовски критерии и подготовката за международното учение на Алианса през следващия месец. Те участваха и в демонстрационен полет с вертолет Бел-430.

По-късно заедно със съпругите си те се разходиха из Стария Пловдив. Кметът на града Иван Чомаков даде обяд в чест на гостите. На йорданския крал беше връчен почетният знак на града и албум с пловдивски снимки.

***

Американският сенатор Джон Маккейн долетя днес на военната авиобаза в Граф Игнатиево, запозна се с подготовката за международното учение през септември

Пловдив, 27 август 2001 г. / Американският сенатор Джон Маккейн, който тази сутрин получи орден "Стара планина" от президента Петър Стоянов, долетя днес на военната база "Граф Игнатиево" край Пловдив. Придружаваха го посланикът на САЩ у нас Ричард Майлс, военният аташе Бари Шейд, както и началникът на щаба на ВВС Стефан Попов.

Гостите се интересуваха от хода на подготовката на летището преди започващото през следващия месец международно учение "Кооператив кий". Те бяха запознати с историята от създаването на базата през 1940 година до сегашната реконструкция според натовските стандарти. Присъстваха и на демонстрация на висш пилотаж от директора на "Граф Игнатиево" бригаден генерал Евгени Манев, който демонстрира своите и на МиГ-29 възможности. Запитан дали като участник във войната във Виетнам е заставал срещу вражеските МиГ-ове, г-н Маккейн отговори, че това не му се е случвало. Бил е свален от ракета земя-въздух. Гостът получи като подарък почетния знак на базата - плакет с нейната емблема.

***

Министърът на отбраната Николай Свинаров ще открие утре реконструираната писта в авиобаза "Граф Игнатиево" и съоръженията към нея

София, 29 август 2001 г. / Министърът на отбраната Николай Свинаров ще открие утре реконструираната писта в авиобаза "Граф Игнатиево" и съоръженията към нея, изградени по стандарти на НАТО. Това съобщи Министерството на отбраната.

Следобед военният министър ще награди българските и чуждестранни офицери от щаба на Многонационалните мирни сили в Пловдив, отличили се по време на работата си в щаба и на учение "Седем звезди 2001", пише в съобщението от пресслужбата на военното ведомство.

***

В авиобаза “Граф Игнатиево” могат да кацат всички транспортни и бойни самолети от цял свят

Стара Загора, 30 август 2001 г. / Министърът на отбраната Николай Свинаров днес откри реконструираната писта в авиобаза “Граф Игнатиево” и съоръженията към нея, изградени по стандартите на НАТО. Реконструкцията и модернизацията са съобразени с изискванията на международната организация ИКАО. Пистата е удължена от 2.5 на 3 км. Според бригаден генерал Евгени Манев това е една от най-големите писти в Европа след тази в Италия, която отговаря на всички изисквания на Алианса.

В авиобаза “Граф Игнатиево” могат да кацат и отлитат всички видове транспортни и бойни самолети. Реконструкцията на пистата, оформянето на пътеки за рулиране, изграждането на светлинна система в тях и др. беше изпълнено за рекордни три месеца от старозагорската фирма "Пътстрой инженеринг" АД-С.В. Дружеството беше избрано чрез обществен търг. "Пътстрой инженеринг" използва авангардни технологии, които се използваха за първи път в нашата страна. Министерство на отбраната инвестира в обновяването на авиобаза “Граф Игнатиево” 10 милиона долара.

На откриването присъства и началникът на Генералния щаб на българската армия генерал Михо Михов. Пред репортер той съобщи, че е предвидена малка реконструкция на наличните МиГ-29 с цел възстановяване на бойната готовност за участие в операции. В момента в действие са само три самолета МиГ-29.

Старозагорската фирма "Пътстрой инженеринг" подари торта във вид на писта с размери - височина 15 см, дължина - 1.40 см и широчина - 40 см на министъра на отбраната Николай Свинаров и на началника на генералния щаб генерал Михов Михов.